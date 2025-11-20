(Crónica) España remonta a la República Checa y vuelve a las semifinales de la Copa Davis

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española se clasificó este jueves para las semifinales de la Copa Davis 2025 que se está disputando en Bolonia (Italia) después de firmar una nueva remontada ante la República Checa gracias a Jaume Munar y el dobles formado por Marcel Granollers y Pedro Martínez para volver así a la penúltima ronda de la competición por primera vez desde 2019.

Marcel Granollers y Pedro Martínez se llevaron el punto definitivo de la eliminatoria de cuartos y España, que ya tuvo que hacer una remontada aún más épica en septiembre ante Dinamarca para estar en estas Finales, rompió la barrera que se la había cruzado en los últimos años. Una nueva remontada como en la serie anterior ante Dinamarca y después de que Pablo Carreño perdiese el primer punto.

España se metió en las semifinales de la Copa Davis por primera vez desde 2019 depsués de una eliminatoria que se puso cuesta arriba de inicio. Pero Jaume Munar asumió con entereza los galones de número uno para desarbolar a Jiri Lehecka y, en el punto decisivo, la pareja formada por Pedro Martínez y Marcel Granollers conseguiría el punto definitivo al ganar a Tomás Machac y Jakub Mensik en un emocionante dobles para esperar ya al ganador del Alemania-Argentina.

La mañana en Bolonia no comenzó bien y el primer punto fue para Chequia gracias al joven Jakub Mensik, que derrotó a Pablo Carreño por 7-5, 6-4. El checo estuvo imperial y decantó a su favor un igualado partido apoyado en un servicio con el que consiguió 20 'aces' y casi un 70% de primeros.

Desde el primer juego, el asturiano demostró, presionando el saque de su rival, que iba a vender cara su derrota. De hecho, su nivel de Carreño era notable y se puso por delante en el marcador, aunque Mensik no tardaría en responder. El duelo entraba en su parte final igualado 4-4 y ahí, el checo comenzó a mandar con sus golpes desde el fondo de pista para marcar la diferencia. Con 6-5 favorable en el marcador, acabaría cerrando el set al resto en su tercera oportunidad.

Se le ponía cuesta arriba el encuentro a Carreño. Más teniendo en cuenta el nivel que estaba teniendo su rival con su saque, mientras que el español sufría con el suyo. Y de nuevo, como en la primera manga, todo se decidiría en los últimos juegos del set. Con 5-4 ariba, Mensik asestaría el golpe definitivo al primer punto de la eliminatoria con un 'break' con el que cerraría el partido y el 0-1.

La responsabilidad y la presión recaían en Jaume Munar, erigido número uno tras la baja de Carlos Alcaraz, pero que controló bien la responsabilidad y fue capaz de batir al 17 del mundo, Jiri Lehecka, de forma solvente y en dos sets por 6-3, 6-4.

El número uno español saltó a pista con la presión de no poder fallar, pero con determinación. Así, se le veía cómodo en los primeros juegos del partido, igual que al checo, que desde el inicio mostró el poderío que tenía con el saque.

Pero poco a poco, el balear fue metiéndolo en más problemas, y en el sexto juego, rompería y colocaría el 5-2 en el marcador tras confirmar el 'break'. Eso le dio confianza sobre la pista para cerrar el set por 6-3 y elevar la moral de su equipo.

Y con la inercia positiva de haber ganado la primera manga, Munar arrancaría el segundo set rompiendo el saque del checo, una ventaja que supo mantener, salvando además un momento clave en el ecuador del parcial. Ahí llegaría su saque más complicado del partido, levantando dos bolas de rotura para acabar colocando el 4-2 en el marcador. Ya no le temblaría el pulso para ganar dos saques más, cerrar el partido (6-4) e igualar la eliminatoria.

UN IGUALADO DOBLES DECIDE

De este modo, todo se redujo al dobles. Un punto decisivo que el capitán checo, Tomás Berdych, comenzó a jugarlo antes de arrancar el partido, poniendo en liza a Mensik en lugar del especialista Adam Pavlasek para medirse a Marcel Granollers y Pedro Martínez.

Y el duelo no pudo comenzar mejor para ellos, consiguiendo el primer 'break' en el tercer juego, sobre el saque de Machac. Pero pese a tomar ventaja, el duelo estaba muy igualado, con ambas parejas haciendo daño al resto, lo que motivó que los checos recuperasen la rotura (3-3).

Cerca estarían de tomar ventaja de nuevo Pedro Martínez y Granollers, pero desaprovecharon dos puntos de 'break' con 4-4 en el marcador sobre el saque de Mensik. Al final, la igualdad aumentó y el set tendría que definirse en un 'tie-break' repleto de emoción. Los checos se pusieron con un amenazante 5-2 en un desempate que entraría en estado de locura con tres puntos seguidos al resto y tres bolas de set salvadas por los españoles, una de ellas al resto, para después, en su segunda oportunidad, cerrar la 'muerte súbita' (10/8).

Y después de un final de primer set con enorme tensión, en el arranque del segundo se impondrían los saques. Las primeras opciones de 'break' del parcial llegaran en el séptimo juego, a favor de España, que no pudo aprovecharlas. Chequia tuvo una con 5-5, pero la pareja española la salvó y la manga se fue a un segundo 'tie-break' donde la iniciativa fue esta vez de Granollers y Martínez. Mensik y Machac replicaron y llegaron a tener bolas de set, pero el catalán y el valenciano aguantaron el momento y dieron el billete a las semifinales.