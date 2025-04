Tenis.-Tenis/Godó.- AMP.- David Ferrer deja de ser director deportivo del Barcelona Open Banc Sabadell

"He vivido el torneo como fan, pude jugarlo y jugar cuatro finales y luego fui director; es el cuento perfecto"

BARCELONA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora director deportivo del Barcelona Open Banc Sabadell David Ferrer dejará de ocupar el cargo al término de esta 72ª edición del Trofeo Conde de Godó para poder "encarar nuevos retos", si bien asegura que esta experiencia al frente de la parte deportiva del torneo se la llevará "siempre en el corazón".

En el comunicado de anuncio de su salida, Ferrer se muestra "muy agradecido" al RCTB-1899 por haberle dado la oportunidad de ser director deportivo del torneo. "Después de mi etapa como jugador, me he sentido muy realizado a nivel personal y profesional. He sabido cómo funciona la industria del tenis, he conocido la grandeza del club y del cariño con el que trabajan cada año para sacar adelante el torneo y ha sido un trabajo muy gratificante", se sinceró.

David Ferrer ha estado seis años al frente de la parte deportiva del torneo ATP 500 de Barcelona, en los que "la ilusión, el compromiso y el intenso trabajo" realizado han llevado al Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó a "cotas todavía más altas" hasta liderar el cambio más reciente de un cuadro de 48 jugadores a un cuadro final de 32.

'Ferru' también vivió de primera mano el momento más difícil de la historia del torneo; la cancelación por primera vez en su historia a consecuencia de la pandemia de COVID-19.

Tras la victoria de Carlos Alcaraz en semifinales para meterse en una nueva final en Barcelona, para buscar su tercer título, el propio David Ferrer salió a la sala de prensa a explicar a los medios su decisión.

"Me llevo muchas cosas, sobre todo el cariño del club, de Tennium, de todos los trabajadores. Han sido seis años que a nivel personal y profesional me han encantado. Ha sido lo que más me ha llenado de aprendizajes, estoy muy agradecido de la suerte que he tenido. He vivido el torneo como fan, con mis padres, luego pude jugarlo como profesional y jugar cuatro finales, y luego fui director. Es el cuento perfecto", aseguró.

Ferrer tenía claro que, siguiendo su filosofía de vida, debía poner fin a su etapa como director deportivo del Godó en un buen momento. "Se acaba una etapa y así ha sido un poco mi vida; saber cuándo empezar y saber cuándo tienes que dejarlo ir. Me voy feliz, muy contento, y el torneo está en buenas manos. Este torneo forma parte de la historia de nuestro deporte, lo han ganado los mejores", reconoció.

"Siento que tengo que dejarlo cuando tienes la ilusión de aceptar otros retos y no tienes la energía suficiente para darlo todo. Por mi forma de ser, cuando era profesional, cuando vi que no tenía la energía para seguir al máximo nivel no me lo pensé mucho el dejar de jugar. Soy coherente, honesto, porque me gusta cerrar las etapas bien. Es importante para que se te abran otras puertas", añadió.

Ferrer cree que ha tenido una buena evolución como director. "Aprendes a gestionarlo y ves el gran trabajo que hay detrás, como hablar con los representantes y ver las peticiones de cada jugador. Ha sido gratificante, ahora es un cargo que entiendo mucho más. Es una experiencia para tener algo más que entender, para el día que pueda ser, si lo soy, entrenador de tenis. Ves la otra parte del torneo. Es importante tener la mente abierta", apuntó.

Preguntado por si tenía alguna espina clavada con algún jugador que no haya podido o querido jugar en Barcelona, apuntó de forma indirecta al exnúmero 1 del mundo Novak Djokovic. "¿De qué me voy a quejar? ¿De que no haya podido venir Djokovic? Este año igual teníamos la oportunidad, pero no es una espina clavada, no. Ha sido una suerte y un soplo de aire fresco tener a Carlos Alcaraz. Y será una suerte tenerle tantos años", señaló.

"He tenido mucha suerte, en el sentido de que después de una figura como Rafa, que ha sido el mejor y ha ganado aquí 12 veces, he podido tener la oportunidad de que venga otro jugador del mismo perfil, que sea igual de especial a nivel de tenis y de carisma. Es algo que es bueno para todos los torneos y en especial para Barcelona y para mi como director", reconoció.

De cara a su posible relevo, preguntado por si sería un Tommy Robredo que le ha acompañado en algún evento esta edición, aseguró no saber nada. "Es algo que ya se dirá y ya lo hará oficial el RCTB-1899 y Tennium. Tengo confianza con ambos y seguro que lo harán bien. Si me preguntas por Tommy, si fuera el caso, que no lo sé, sería un gran director porque ha ganado el torneo y tiene mucha experiencia, ilusión y ganas. Hay mucha gente capacitada pero Tommy creo que lo haría bien", manifestó.

El Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó y el Real Club de Tenis Barcelona-1899 quieren agradecer a David Ferrer su labor al frente del torneo y le desean "lo mejor" en esta nueva etapa de su vida.