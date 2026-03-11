AM. Davidovich se despide en octavos de Indian Wells y Sinner sigue firme

February 13, 2026, Frisco, Texas, USA: ALEJANDRO DAVIDOVICH FOKINA (ESP) uses a forehand during a menâ€s singles match at 2026 Nexo Dallas Open at The Ford Center at The Star in Frisco, Texas. Denis Shapovalov defeated Alejandro Davidovich Fokina, 5:7, 6 - Europa Press/Contacto/Daniel McGregor-Huyer

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Alejandro Davidovich se ha despedido este martes del torneo de Indian Wells (Estados Unidos), primer ATP Masters 1.000 de la temporada, después de caer en su partido de octavos de final frente al estadounidense Learner Tien (4-6, 6-1, 7-6(4)), en el que llegó a gozar de dos 'match ball', mientras que el italiano Jannik Sinner, en la misma ronda, superó al brasileño Joao Fonseca en dos disputados sets (7-6(6), 7-6(4)).

El malagueño, número 19 del mundo y que en la anterior ronda del certamen en el desierto californiano derrotó al checo Jakub Mensik (6-2, 4-6, 6-2), aprovechó una de las dos pelotas de 'break' de las que dispuso en el noveno juego para adjudicarse posteriormente el parcial inaugural con su saque.

Sin embargo, el tenista norteamericano igualó la contienda en una segunda manga que arrancó con un 3-0 y en la que firmó otro quiebre antes de cerrar con 6-1. En el definitivo tercer set, Davidovich perdonó la rotura en el cuarto juego y, con 5-4 a favor, dejó pasar dos pelotas de partido.

Lo pagó caro, ya que Tien, 27ª raqueta mundial, forzó un 'tie-break' donde se mostró más sólido para llevarse el triunfo después de dos horas y diez minutos de partido.

Por su parte, el segundo favorito del cuadro, Jannik Sinner, tuvo que emplearse a fondo para superar en su duelo de octavos al joven Joao Fonseca. En un partido dominado por los servicios de ambos jugadores, que sólo concederían un 'break' en todo el partido, sería la determinación del italiano la que decantaría el encuentro a su favor en dos 'tie break'.

En el primero, Fonseca tomaría la delantera con un doble 'mini break' que le sirvió para colocarse con 5-2 favorable en el marcador. Una renta que le permitió disfrutar de hasta tres bolas de sets, pero Sinner reaccionaría con cinco puntos consecutivos, dos al resto, para darle la vuelta a la muerte súbita y adjudicarse la primera manga (8-6).

Una remontada 'in extremis' para colocarse set arriba en el marcador que no afectó anímicamente a Fonseca. El brasileño mantuvo su alto nivel en el duelo y, tras responder a una rotura en el sexto juego del segundo parcial quebrando el saque de Sinner cuando servía para ganar, volvería a mandar el set al 'tie break'. Sin embargo, esta vez sí que Sinner demostraría su superioridad con un contundente 7-4 para cerrar el partido en más de dos horas de partido.

Así, Sinner sigue firme en el primer Masters 1000 de la temporada, y buscará un puesto en semifinales por tercera vez en su carrera ante el joven estadounidense Learner Tien, al que ya venció en la final del torneo de Pekín (6-2, 6-2) en el que es el único precedente entre ambos.