Archivo - Carlos Alcaraz of Spain looks on against Andrey Rublev of Russia during the Masters 1000 and WTA 1000, tournament celebrated at Caja Magica on May 01, 2024 in Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz confirmó este viernes que no podrá estar tampoco en el Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1000 de la temporada, debido a la lesión en la muñeca que ya le obligó a retirarse el pasado miércoles del Barcelona Open Banc Sabadell-73 Trofeo Conde de Godó.

"Hay noticias que cuesta muchísimo dar. Madrid es casa, uno de los lugares más especiales del calendario para mí, y por eso me duele tanto no poder jugar aquí por segundo año consecutivo. Me duele especialmente no poder estar delante de mi gente, en un torneo que es tan especial. Gracias por el cariño de siempre y ojalá nos veamos pronto", escribió Alcaraz en su perfil oficial de 'X'.

El murciano, actual número dos del mundo y doble ganador en la Caja Mágica en 2022 y 2023, volverá a perderse esta cita por problemas físicos como ya hiciese el año pasado y después de hacerse daño en la muñeca derecha durante su estreno del pasado martes en el Barcelona Open Banc Sabadell ante el finlandés Otto Virtanen.

"Pensaba que no iba a ir a más, que eran molestias de la exigencia de la semana, pero vistas las pruebas de hoy, es una lesión un poquito más seria de lo que esperábamos", detalló Alcaraz el pasado miércoles para anunciar su baja en el torneo barcelonés, donde aspiraba a recuperar el número uno del mundo en poder del italiano Jannik Sinner desde su victoria ante el de El Palmar en el Masters 1000 de Montecarlo.

Ahora, el objetivo del tenista murciano, ganador este año del Abierto de Australia, podría ser el de estar recuperado para el Masters 1000 de Roma, donde defiende título y la antesala de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' del año que ha conquistado en los últimos dos años.

La baja del español se unió a la anunciada horas antes por el tenista serbio Novak Djokovic, actual número cuatro del mundo, que tampoco estará en la Caja Mágica donde se coronó campeón en tres ocasiones (2011, 2016 y 2019).

"Madrid, lamentablemente no podré competir en el Mutua Madrid Open este año. Estoy continuando mi recuperación para volver pronto. ¡Hasta pronto!", confirmó este viernes el 24 veces ganador de un 'grande' y finalista este año en Australia.

El jugador de Belgrado, que el jueves sorprendía a todos como espectador del partido de Euroliga entre el Real Madrid y el Estrella Roja en el Movistar Arena de la capital española, no juega desde el pasado 12 de marzo, cuando cayó en octavos de final del torneo de Indian Wells (Estados Unidos) ante el británico Jack Draper (4-6, 6-4, 7-6(5)).

Posteriormente, se perdió también los dos siguientes Masters 1.000, Miami y Montecarlo. Así, el estreno este año en tierra batida del balcánico, siempre que se recupere de sus problemas físicos, podría ser directamente en el primer 'grande', Roland Garros, que se celebrará entre el 18 de mayo y el 7 de junio.