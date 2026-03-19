AMP. Badosa vuelve al circuito con victoria, Jódar ya gana en Masters 1000 y Landaluce sorprende a Giron

Archivo - Paula BADOSA of Spain during the second day of the Roland-Garros 2025, French Open, Grand Slam tennis tournament on 26 May 2025 at Roland-Garros stadium in Paris, France - Photo Matthieu Mirville / DPPI - Matthieu Mirville / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Paula Badosa ha batido este jueves a la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich en la primera ronda del WTA 1000 de Miami (EE.UU.), que se disputa sobre pista dura, y sus compatriotas Rafa Jódar y Martín Landaluce han hecho lo propio en el Masters 1000 del mismo torneo, ganando respectivamente al alemán Yannick Hanfmann y al estadounidense Marcos Giron.

Badosa disputó la pasada semana en Austin (Texas, EE.UU.) un WTA 125, equivalente a nivel Challenger, y alcanzó las semifinales, donde cayó ante la canadiense Bianca Andreescu. Y ahora en Florida, un día más tarde de lo previsto por culpa de la lluvia, la catalana volvió al circuito de élite de la WTA y logró una victoria por 7-5 y 6-3 con buen sabor anímico.

La catalana se impuso a la nº 109 del ranking mundial tras un partido donde en el set inicial levantó dos 'breaks' en contra y que se adjudicó con una tercera rotura cuando su rival sacaba para forzar el 'tie-break', habiendo salvado bola de quiebre. En el segundo set, la igualdad siguió hasta el 3-3, cuando Badosa amagó con un quiebre que llegó más adelante.

Tras ponerse entonces 4-3 arriba, la catalana sí quebró el siguiente servicio de Sasnovich y cerró en una hora y 48 minutos su billete para treintaidosavos de final, donde se enfrentará a la joven estadounidense Iva Jovic, que estuvo exenta de competir en la fase anterior.

Más tarde en el cuadro del Masters 1000, el joven Rafa Jódar, quien procedía de la fase previa, logró su primera victoria en un evento de este nivel de la ATP después de vencer por 6-4, 4-6 y 6-1 a Yannick Hanfmann, jugador también procedente de la previa. El italiano Lorenzo Musetti, cuarto cabeza de serie, será su siguiente oponente en Miami.

Además, el veterano Roberto Bautista también avanzó a la segunda ronda en Florida tras superar al australiano James Duckworth por 7-6(3) y 7-6(4). El castellonense, que se enfrentará ahora al ruso Karen Kachanov, fue 'break' abajo en la primera manga e incluso salvó dos bolas de set.

Por último, Landaluce superó a Giron por 6-3 y 7-6(6) en poco más de hora y media, habiendo sido letal con su único 'break' a favor en el set inaugural y habiendo remontado en la segunda manga tras verse 2-4 abajo.