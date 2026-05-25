AMP.- El español Rafa Jódar se estrena en Roland Garros con un clara victoria ante Kovacevic

Rafael Jodar of Spain reacts against Jannik Sinner of Italy during the Mutua Madrid Open 2026, ATP Masters 1000 and WTA 1000, at La Caja Magica on April 29, 2026 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Jódar se estrenó con firmeza este lunes en Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre tierra batida, y se clasificó por la vía rápida al batir al estadounidense Aleksandar Kovacevic en tres sets por 6-1, 6-0, 6-4, en una jornada que también dejó las alegrías de Pablo Carreño, que eliminó a un cabeza de serie como el checo Jiri Lehecka (6-3, 7-6, 6-3), y de Kaitlin Quevedo, que superó a la francesa Leolia Jeanjean (7-6(5), 7-6(2)).

El madrileño afrontaba su primer partido en el 'grande' por excelencia de la arcilla roja con su flamante condición de cabeza de serie (27), aunque en una pista más secundaria como la 12, pero no acusó los nervios y arrancó con buenas sensaciones su andadura en la capital francesa.

Jódar, que ahora se medirá al australiano James Duckworth y que ha visto cómo de su camino ha desaparecido ya el estadounidense Taylor Fritz, sólo se dejó cinco juegos en el camino y un buen ahorro de energía al invertir únicamente algo más de hora y medio de juego de un choque en el que nunca fue por detrás en el marcador.

El jugador de 19 años sirvió bastante bien y sólo le concedió al americano una bola de rotura, que supo salvar. Además, fue fiel a su estilo agresivo para acabar con 27 golpes ganadores, aunque también se dejó un total de 20 errores no forzados en un partido bastante cómodo y bueno para ir cogiendo ritmo en el que es el segundo 'Grand Slam' de su carrera tras haberse estrenado en Australia a principios de año.

El tenista español comenzó fuerte, aprovechando su primera bola de rotura y colocando ya un óptimo 3-0, una ventaja que no dejó pasar. Kovacevic ganó el cuarto juego y a partir de ahí desapareció de la pista porque no volvió a celebrar ninguno más hasta el tercero del tercer parcial, ya con 'break' abajo. Pudo recuperarlo con 4-3, pero Jódar salvó la situación y cerró ya sin problemas su primera victoria en París.

La otra buena noticia en el inicio de la segunda jornada la dio el asturiano Pablo Carreño, que fue capaz de sacar adelante un siempre complicado debut ante un cabeza de serie como Jiri Lehecka. El checo evidenció que la tierra su juego hace menos daño y el gijonés le dejó fuera de manera solvente por 6-3, 7-6(3), 6-3 y sin conceder ni una sola opción de rotura.

No tuvieron tanta suerte el veterano Roberto Bautista, que en su último Roland Garros cayó en tres mangas (6-2, 7-5, 6-2) ante el estadounidense Brandon Nakashima; Jaume Munar, que se despidió frente al polaco Hubert Hurkacz (6-3, 6-3, 2-6, 6-3); ni Dani Mérida, que no tuvo opción ante el número cinco del mundo, el estadounidense Ben Shelton (6-3, 6-3, 6-4).

En el cuadro femenino, Kaitlin Quevedo, número 126 del mundo y que se metió en el cuadro final desde la fase previa, siguió adelante en el certamen francés al superar a la local Leolia Jeanjean en un apretado duelo resuelto con dos 'tie-breaks' (7-6(5), 7-6(2)).

Mientras, Cristina Bucsa, la única española cabeza de serie (31), no pudo avanzar a la segunda ronda tras perder ante la suiza Susan Bandecchi, procedente de la previa y que le batió en tres sets por 6-4, 2-6, 6-4.