Tenis/Roland Garros.- AMP. Jannik Sinner cae eliminado en la segunda ronda de Roland Garros

28 May 2026, France, Paris: Italian tennis player Jannik Sinner in action against Argentina's Juan Manuel Cerundolo during their men's singles second round match of the French Open tennis tournament (Roland Garros 2026), at Roland Garros. Photo: Loic Bara - Loic Baratoux/ZUMA Press Wire/dp / DPA

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista italiano Jannik Sinner cayó eliminado este jueves en la segunda ronda de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre tierra batida, tras caer en cinco sets ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo (3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1), que aprovechó los problemas físicos que sufrió el número uno del mundo en el tercer parcial para darle la vuelta a un partido que tenía prácticamente perdido.

El principal favorito a levantar el título de Roland Garros seguirá sin poder conseguir su primer triunfo en París y cerrar así su colección de 'grandes'. En una edición que parecía propicia para que se hiciera con la victoria, con su principal rival, Carlos Alcaraz, ausente por lesión, y a la que llegaba después de hacer pleno de triunfos en los tres Masters 1000 de tierra --Montecarlo, Madrid y Roma--, el clima parisino se interpuso en su camino.

La eliminación de Sinner también supone que, por primera vez desde que Novak Djokovic ganara el Abierto de Estados Unidos 2023. Desde entonces, Carlos Alcaraz (5) y el de San Cándido (4) se habían repartido los triunfos en los cuatro 'grandes'. Por otro lado, el serbio, que encadena cinco semifinales de Grand Slam, ve multiplicadas sus opciones de alcanzar el ansiado 25º título.

El número uno del mundo tenía perfectamente encarrilado el choque con dos sets arriba (6-3, 6-2) y una ventaja considerable de 5-1 en el tercero, cuando empezó a sufrir ostensiblemente, y aunque en un principio, por la sintomatología y algún vómito, se achacó a un golpe de calor, el de San Candido descartó posteriormente que fuese por este motivo y que ya se sentía mal desde el inicio de la jornada.

Hasta ese momento, Sinner se estaba mostrando con la firmeza habitual desde que comenzó la temporada de tierra: intratable con el saque y punzante al resto. Pero el partido cambiaría totalmente cuando parecía finiquitado y los problemas físicos, el gran lunar en la carrera del transalpino, aparecieron. Desde entonces, el parcial fue sangrante, primero, le dio la vuelta al tercer set con seis juegos consecutivos y un parcial de 24-3 en puntos ganados. Una sangría para el italiano, que fue atendido en el vestuario durante más de 10 minutos, y que en su vuelta llegó a vomitar sobre la pista.

Y ante esa tesitura, Cerúndolo supo leer a la perfección el momento de partido y aprovechó su momento para conseguir la victoria más importante de su carrera. El argentino le dio continuidad al parcial para llevarse con contundencia (6-1, 6-1), las dos últimas mangas del encuentro, en las que Sinner tan solo pudo subir a su marcador dos juegos, ambos al saque.

Y así se consumaría la primera derrota de Sinner desde el 19 de febrero, cuando el checo Jakub Mensik lo apeó en los cuartos de final del ATP 500 de Doha. Desde entonces, su balance era de 30-0 y cinco títulos --Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma--.