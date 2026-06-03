Tenis.-Tenis/Roland Garros.- AMP. Rafa Jódar pone fin a su aventura en París ante un sólido Alexander Zverev

02 June 2026, France, Paris: Spanish tennis player Rafael Jodar in action against Germany's Alexander Zverev during their men's Singles quarter final match of the French Open tennis tournament (Roland Garros 2026), at Roland Garros Stadium. Photo: Matthie - Matthieu Mirville/ZUMA Press Wir / DPA

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafael Jódar no pudo clasificarse este martes para las semifinales de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre tierra batida, después de caer por 7-6(3), 6-1 y 6-3 contra el alemán Alexander Zverev, quien ahora se medirá ante el checo Jakub Mensik, verdugo del brasileño João Fonseca por 6-4, 6-3 y 7-6(3).

Jódar, de 19 años, puso fin en cuartos de final a su bonita primera aventura en la arcilla roja parisina, a la que llegaba como principal esperanza de la 'Armada' española. Lo confirmó metiéndose entre los ocho mejores e incluso tuvo un arranque prometedor ante el número 3 del mundo y segundo cabeza de serie, pero más adelante no pudo hacer demasiado.

Dominó el madrileño de forma espectacular ese inicio sobre una Pista Philippe-Chatrier techada por la lluvia y que pisaba por primera vez en su corta carrera, y llegó a tener saque para hacerse con el primer parcial. No lo aprovechó y el de Hamburgo, curtido en mil batallas, no sólo se rehizo sino que elevó su tenis a un nivel casi inalcanzable para su rival, desarbolado desde entonces y, quizá, pagando algo ya el duro desgaste de estos días y dos partidos consecutivos a cinco mangas.

Salvo en ese mencionado inicio de partido, el de Leganés estuvo casi siempre a merced de su oponente, quien ahora tiene una gran oportunidad de conquistar su primer 'grande' debido a la ausencia de Carlos Alcaraz y a las prematuras eliminaciones de Jannik Sinner y Novak Djokovic.

Quizá con ese objetivo en mente para acabar con su mal fario en el 'Grand Slam', el de Hamburgo sacó muy bien y dio escasas opciones al resto a Jódar, incapaz de aguantar con tanta solvencia los peloteos largos con golpes duros del subcampeón de este mismo torneo en 2024.

Y pese a su mayor inexperiencia, Jódar saltó a la Chatrier dispuesto a apurar todo lo posible sus opciones de dar la sorpresa y mantener la racha del tenis nacional en este 'grande', siempre con un semifinalista desde 2017, gracias, eso sí, a Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Sufrió para sacar su primer juego, pero a partir de ahí jugó con desparpajo y sorprendiendo a un Zverev que todavía trataba de cogerle el pulso al choque.

El madrileño empezó a mandar desde su saque, con poderosos y seguros golpes desde el fondo, y, tras dejar pasar un 15-40 en su primer resto, no desperdició el siguiente en el sexto juego, para romper y avivar el sueño. El español se puso 5-2 arriba y entonces el partido cambió de un modo un tanto imprevisto, sobre todo porque se desequilibró totalmente.

Jódar, que había perdido un punto en sus tres servicios previos a este vital, se precipitó un tanto y se lo entregó en blanco al alemán, con el añadido de que eso trajo el despertar de Zverev. Comenzó ahí el de Hamburgo a afilar golpes y variar totalmente el guión del encuentro. El 'pepinero' logró al menos salvar el 'tie-break', sin más alegrías (7-3), pues sólo ganó ese juego y otro más para pasar de poder amarrar el primer parcial a estar dos abajo tras un demoledor 6-1 en el segundo.

Lejos de su mejor ataqye y con su adversario a muy alto nivel, no llegó la reacción obligada de Jódar en el tercer set, a remolque de nuevo desde una primera rotura. Trató de no rendirse para alargar más su estancia en París y el premio a su resistencia vino con una opción de rotura para igualar con 4-3 abajo. Zverev la salvó y finiquitó la contienda al resto y con un sensacional golpe ganador final, el 35º para él ante los 22 del español durante un duelo que duró dos horas y media.