AMP. Davidovich, Landaluce y Llamas avanzan a tercera ronda en el Foro Itálico

April 27, 2026, Madrid: Tennis - Madrid 2026 - ATP - WTA - 27/04/2026 - Alejandro Davidovich Fokina - Europa Press/Contacto/Cc

Bautista se despidió ante Nakashima y Sinner tumbó a Ofner

En el cuadro femenino, Sabalenka cayó en tres sets ante Cirstea

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Los tenistas españoles Alejandro Davidovich, Martín Landaluce y Pablo Llamas han avanzado este sábado a la tercera ronda del Masters 1000 de Roma, que se disputa sobre tierra batida, tras superar respectivamente al chileno Cristian Garín (7-6[2] y 6-4), el croata Marin Cilic (6-4 y 6-4) y el francés Corentin Moutet (6-4, 3-6 y 7-6[4]), mientras que el también español Roberto Bautista se ha despedido del torneo tras caer ante el estadounidense Brandon Nakashima (6-4 y 6-0).

Davidovich, número 23 del ranking mundial, desaprovechó la única bola de rotura que se dio en el set inaugural y tuvo que esperar al 'tie-break' para adelantarse en la contienda. Ya en la segunda manga, se adelantó 4-0, no sin antes desbaratar cinco oportunidades de quiebre de su adversario en un larguísimo segundo juego.

Un nuevo 'break' en el octavo juego le allanó la victoria, solventada en una hora y 54 minutos para citarse en la siguiente ronda con el ruso Andrey Rublev, duodécimo favorito en el Foro Itálico y que superó en su duelo de segunda ronda al serbio Miomir Kecmanovic por un doble 6-4.

Luego Landaluce doblegó a un campeón de 'Grand Slam' como Cilic, en dos horas y siete minutos. El madrileño, de 20 años, número 94 del ranking ATP y que ya alcanzó los cuartos de final este curso en el Masters 1000 de Miami, se valió de una rotura en cada uno de los dos parciales para citarse con el italiano Mattia Bellucci, verdugo del favorito nº 24, el argentino Tomás Martín Etcheverry (5-7, 6-2 y 6-3).

El tercer triunfo de la 'Armada', primero para él en el circuito ATP en 2026, lo consiguió Llamas, procedente de la fase previa y que batió a Moutet en tres horas y dos minutos. Ahora le espera el séptimo cabeza de serie y campeón de 2023, el ruso Daniil Medvedev, que no necesitó saltar a pista este sábado frente al checo Tomas Machac, baja por enfermedad.

Por contra, Bautista no redondeó el pleno de victorias españolas y se despidió ante Brandon Nakashima, quien se llevó el duelo en una hora y 22 minutos. Además, el italiano Jannik Sinner venció por 6-3 y 6-4 al austriaco Sebastian Ofner. Y en el cuadro del WTA 1000, la bielorrusa Aryna Sabalenka cayó por 2-6, 6-3 y 7-5 ante la rumana Sorana Cirstea.