Rafael Jodar of Spain reacts against Jannik Sinner of Italy during the Mutua Madrid Open 2026, ATP Masters 1000 and WTA 1000, at La Caja Magica on April 29, 2026 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Jódar se metió este viernes en la tercera ronda del torneo de Roma, tercer Masters 1000 de tierra batida de la temporada, tras ganar en dos disputados sets al portugués Nuno Borges (7-6(4), 6-4), un duelo en que el madrileño exhibió un altísimo nivel con su saque, con el que consiguió hasta 11 'aces'.

Jódar confirmó en su debut de Roma que ha llegado a la élite del circuito ATP para quedarse, tras su título en Marrakech y su exhibición en Madrid. Ante un incómodo rival para estrenarse en el polvo de ladrillo romano, el de Leganés supo darle la vuelta a un primer set que se le puso en contra después de ceder su segundo turno de servicio para acabar llevándoselo en un 'tie break' en el que fue mejor. Posteriormente, un solitario 'break' a favor en el arranque del segundo set fue suficiente para llevarse el partido.

Y es que, más allá de esa rotura concedida en el tercer juego del partido, el saque de Jódar fue su principal arma. Hasta 11 saques directos consiguió en el partido, en el que mantuvo un 59% de primeros saques, con los que ganó 37 de 48 puntos en juego. Un tenista español que con este triunfo asegura su condición de cabeza de serie en el próximo Roland Garros.

Un encuentro en el que parecía que Jódar iba a ser mucho más contundente en su victoria, ya que arrancó con un saque en blanco y opciones de rotura en su primer juego al resto. Sin embargo, el portugués aprovechó los errores del español en su siguiente turno de servicio para tomar ventaja de un 'break', que no recuperaría Jódar hasta el octavo juego. En el tramo final del set, después de que los saques se impusieran, el joven talento español cerraría el set en una muerte súbita en la que pasó de 3-4 en contra al 7-4 final.

Aprovechando el impulso anímico, Jódar aprovechó el primer juego del segundo parcial para quebrar por segunda vez en el partido el saque de Borges. Una ventaja que sería definitiva para el partido, a pesar de que tuvo que levantar hasta tres pelotas de rotura.

El madrileño se medirá en tercera ronda con el italiano Matteo Arnaldi, quien se deshizo del sexto cabeza de serie, el australiano Alex de Miñaur por 4-6, 7-6(5), 6-4. El tenista local, campeón la semana pasada en el Challenger de Cagliari, está aprovechando la invitación del torneo para sumar sus primeras victorias ATP de la temporada.