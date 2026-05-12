AMP. Jódar destroza a Tien y Landaluce somete a Medjedovic para meterse en cuartos de final

Rafael Jodar of Spain plays against Jannik Sinner of Italy during the Mutua Madrid Open 2026, ATP Masters 1000 and WTA 1000, at La Caja Magica on April 29, 2026 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

Los tenistas españoles Rafa Jódar y Martín Landaluce han accedido este martes a los cuartos de final del torneo de Roma, tercer Masters 1000 de la temporada y que se está disputando sobre tierra batida, gracias a sus respectivos triunfos contra el estadounidense Learner Tien (6-1 y 6-4) y ante el serbio Hamad Medjedovic (7-5 y 6-4).

En otro duelo generacional, como el vivido en Madrid ante el brasileño João Fonseca, volvió Rafa Jódar a demostrar que puede ser un referente de presente y no solo de futuro. Por cuarto torneo seguido, y segundo Masters 1000 consecutivo, se verá entre los ocho mejores jugadores; en estos nuevos cuartos de final, el de Leganés intentará superar su techo en esta categoría de torneos, así como asentarse en el top 30 del ranking mundial.

Frente al actual tenista sub-21 con mejor ranking del circuito ATP, el leganense empezó el partido con varias marchas más. De hecho, necesitó poco más de media hora para colocarse un set arriba en el marcador. Aunque ambos habían arrancado conservando su primer turno de saque, a partir de ahí se adueñó Jódar del ritmo con su despliegue netamente ofensivo.

Cinco juegos consecutivos, dos al resto, le allanaron una primera manga en la que solo cometió cuatro errores no forzados. El duelo parecía tomar la vía rápida, pero el estadounidense mejoró prestaciones en el segundo set, pese a su inicio neutralizando dos bolas de 'break'. Ese complicado momento sirvió a Tien para ganar confianza e incluso colocarse 'break' arriba (1-3) tras romper por primera vez en el partido el saque rival.

Pero en el momento más difícil, Jódar mostró personalidad y tiró de su tenis consistente. Logró cuatro juegos seguidos y recuperó la iniciativa en el set. Primero, respondió con un 'contra break'; y, posteriormente, mantuvo su servicio para, a continuación, volver a quebrar el saque de su adversario. Y manteniendo de nuevo sus dos últimos servicios, Jódar cerró su victoria después de una hora y cuarto de encuentro en el Foro Itálico.

En la sesión vespertina compitió Landaluce, quien pronto levantó un par de pelotas de quiebre. Casi de inmediato las tornas cambiaron y al resto, con 5-4 a su favor, el también madrileño tuvo dos bolas de set; pese a no aprovecharlas, Landaluce continuó por delante en el marcador y en el duodécimo juego, nuevamente restando, ya sí abrochó la primera manga.

No tardó Medjedovic en recomponerse, pues rompió el servicio rival nada más comenzar el segundo set y consolidó 'ipso facto' dicha ventaja (0-2), pero en el sexto juego la cedió (3-3) y desde ahí en adelante apenas pudo hacerle cosquillas a Landaluce cuando éste sacaba. En el décimo juego del segundo parcial se acabó todo para el serbio, tras una hora y 49 minutos.