Tenis/Roma.- AMP.- Landaluce se planta en octavos de Roma y Rublev y Medvedev frenan a Davidovich y Llamas

May 11, 2026, Italy: Foto IPP/Cavaliere Emiliano. .Roma 11/05/2026. .Tennis .Internazionali d'Italia 2026. .Nella foto: Martin Landaluce. - Europa Press/Contacto/Italy Photo Press

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Martín Landaluce ha avanzado a octavos de final del torneo de Roma, quinto Masters 1.000 de la temporada y que se disputa sobre tierra batida, después de superar este lunes al italiano Mattia Bellucci (6-4, 6-3), mientras que Alejandro Davidovich y Pablo Llamas se despidieron del certamen tras caer ante los rusos Andrey Rublev (6-4, 6-4) y Daniil Medvedev (3-6, 6-4, 6-2), respectivamente.

El madrileño, número 94 del mundo y que se coló en el cuadro final del Foro Itálico como 'lucky loser', sorprendió derrotando en su debut al croata Marin Cilic, una victoria que suponía la primera de su carrera ATP sobre arcilla. Este lunes, se aseguró su puesto en la cuarta ronda después de un encuentro de una hora y 47 minutos en el que no perdió su saque.

Landaluce dejó pasar una oportunidad de quiebre en el juego inicial, pero en el noveno no falló y firmó una rotura suficiente para llevarse el primer set. Ya en el segundo, después de sobrevivir en el cuarto a las últimas dos pelotas de 'break' en contra que enfrentó en todo el duelo, enlazó tres juegos consecutivos y volvió a romper en el último, solventando la contienda en su tercera bola de partido.

De esta manera, se enfrentará en octavos con el serbio Hamad Medjedovic, que remontó a Mariano Navone (4-6, 6-3, 6-4) en un partido que se marchó hasta las tres horas y dos minutos.

Menos suerte tuvo el malagueño Alejandro Davidovich, 23 del ranking ATP, que dijo adiós a Roma al perder en una hora y 15 minutos su duelo con el ruso Andrey Rublev (6-4, 6-4), número 14 del mundo.

Tampoco pudo seguir adelante Pablo Llamas, que comenzó imponiéndose en el primer set al también ruso Daniil Medvedev, número nueve del mundo y que remontó el choque ganando los dos siguientes parciales (3-6, 6-4, 6-2).

Mientras, el número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner ha sumado su 30ª victoria consecutiva en un Masters 1.000 -una racha solo superada por el serbio Novak Djokovic (31)- al derrotar al australiano Alexei Popyrin (6-2, 6-0) en apenas 65 minutos. Ahora se medirá con su compatriota Andrea Pellegrino, 155 del mundo y que sorprendió al estadounidense Frances Tiafoe (7-6(8), 6-1).