AMP. Pablo Carreño salva el honor de la 'Armada' en un mal estreno en el Masters 1000 de Shangái

Archivo - Pablo Carreno reacts after winning against Daniel Merida during the men’s singles Final tennis match 101 Edition of Copa del Rey at Real Club Recreativo de Tennis on July 11, 2026, in Huelva, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La 'Armada' española tuvo un estreno adverso en el torneo de Shangái (China), octavo Masters 1000 de la temporada y que se disputa sobre pista dura, ya que de los cuatro tenistas que entraban en liza sólo siguió adelante Pablo Carreño, con eliminaciones para Daniel Mérida, Jaume Munar y Martín Landaluce.

Pablo Carreño se metió en la segunda ronda del torneo chino después de una trabajada remontada ante el argentino Mariano Navone al que batió en tres sets por 4-6, 7-5, 6-3 y tras un encuentro de casi tres horas de duración.

El jugador asturiano cedió una primera manga que llegó a dominar por 4-1 y que se le escapó tras perder cinco juegos consecutivos. De todo modos, el gijonés se rehizo y se agarró a la pista en un segundo parcial donde tuvo que levantar un 0-40 con 2-2.

El español aguantó y finalmente forzó con un 'break' con 6-5 un tercer y definitivo set donde sacó partido a su única opción de rotura, mientras que Navone no fue capaz de aprovechar ninguna de las ocho que tuvo, con dos 0-40 desperdiciados. Su siguiente rival será el chileno Alejandro Tabilo.

No hubo más buenas noticias y los otros tres españoles presentes en esta jornada cayeron eliminados. Jaume Munar, que venía de ser brillante semifinalista en Tokio ante Carlos Alcaraz, no pudo con el estadounidense Jenson Brooksby, que se impuso por 7-5, 6-4 en un duelo marcado por la ventaja de 5-1 desperdiciada en la primera manga.

Por su parte, Daniel Mérida fue víctima de la remontada del neerlandés Botic van Zandschulp. El madrileño arrolló a su rival en el primer set por 6-1, pero a partir de ahí ya fue casi siempre a remolque y no pudo evitar perder los dos siguientes por 6-3 y 6-4.

Finalmente, Martín Landaluce cayó ante el alemán Jan-Lennard Struff en dos mangas por un doble 6-4 en un choque donde no pudo aprovechar sus numerosas opciones al resto ante el germano, que firmó 13 saques directos.

Por otro lado, Carlos Alcaraz, segundo cabeza de serie, conoció que el argentino Juan Manuel Cerúndolo será su primer rival en este penúltimo Masters 1000 de la temporada tras su victoria sobre el colombiano Nicolás Mejía por 6-4, 6-4. El murciano se llevó el único enfrentamiento entre ambos, en 2021 y en las Next Gen ATP Finals.