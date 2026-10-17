Davidovich y Jódar garantizan el primer campeón español en Shanghái

Alejandro Davidovich y Rafa Jódar - EUROPA PRESS

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los tenistas españoles Alejandro Davidovich y Rafa Jódar se enfrentarán el domingo en la final del torneo de Shanghái (China), octavo ATP Masters 1.000 de la temporada y que se disputa sobre pista dura, después de superar este sábado en semifinales al alemán Alexander Zverev (5-7, 6-4, 6-3), actual número dos del mundo y que ascenderá al primer puesto el próximo lunes, y al ruso Daniil Medvedev (6-3, 6-4), respectivamente.

De esta manera, dos españoles se enfrentarán por primera vez en la final del certamen asiático, garantizando, además, el primer campeón del país tras las finales perdidas por sus compatriotas Rafa Nadal (2009 y 2017), David Ferrer (2011) y Roberto Bautista (2016).

Así, el malagueño buscará su primera corona ATP Masters 1.000 y su tercer título del año -tras los de Mallorca y Chengdú- tras convertirse en el primer finalista español en el torneo chino desde 2017, cuando Rafa Nadal se metió en el partido definitivo y cayó ante el suizo Roger Federer.

En Shanghái, Davidovich y Zverev se veían las caras por primera vez desde los octavos de final del Masters 1.000 de París de 2025, cuando el germano consiguió imponerse (6-2, 6-4). El andaluz, número 26 del mundo, sobrevivió a una bola de 'break' en contra nada más iniciarse el choque, y con servicios rápidos, sin respiro, mantuvo a raya al vigente campeón de Roland Garros y el US Open.

Sin embargo, un 0-40 al saque en el undécimo juego permitió a Zverev gozar de dos oportunidades de rotura, y su rival aprovechó la segunda de ellas para adelantarse en la contienda. Posteriormente, confirmó el quiebre con su servicio para adjudicarse la primera manga.

A pesar de todo, el español no acusó el golpe y empezó firme el segundo set, con varios juegos en blanco y gozando con 2-1 de dos ocasiones de 'break' que no fructificaron. Eso sí, en el último juego del parcial no falló y cerró la manga al resto para forzar la tercera y definitiva.

Y no pudo iniciarla mejor, rompiendo el primer saque de Zverev y adelantándose 3-0. Tres servicios seguidos en blanco le permitieron llevar la manga al 5-2 y tener la posibilidad de cerrar el partido al resto; de hecho, dispuso entonces de dos 'match points', pero los nervios le jugaron una mala pasada.

No erró, sin embargo, en su siguiente saque, y en su primera oportunidad puso fin al choque tras dos horas y dos minutos de lucha. "Es la mejor victoria de mi carrera. Jugar la final es muy bonito, pero ganar a un jugador del nivel de Zverev me da mucha confianza. Estoy muy contento del nivel al que he jugado. Quiero seguir disfrutando", reconoció tras el partido.

De esta manera, Davidovich jugará su segunda final de Masters 1.000 -después de caer en la de Montecarlo 2022- ante Rafa Jódar, número 13 del mundo y que derrotó al ruso Daniil Medvedev en la otra semifinal.

La segunda semifinal arrancó con un interminable primer juego que cayó del lado del madrileño, que consiguió romper por primera vez el servicio de su adversario en el cuarto juego. Aunque el ruso contestó con un 'contrabreak', Jódar se repuso volviendo a quebrar y defendiéndose en el siguiente juego de una ocasión de rotura.

A la quinta, solventó la manga antes de requerir atención médica por problemas sin especificar. Regresó a la pista diez minutos después sin ofrecer muestras de dolor y firmando un 'break' nada más reanudarse el duelo, confirmado posteriormente con su saque.

Medvedev se metió de nuevo en la lucha tras conseguir quebrar el servicio del español en el cuarto juego, pero Jódar iba lanzado. Rompió para el 4-3 y con un saque directo se quedó a un solo juego de meterse en la gran final. Al resto, dispuso de tres puntos de partido, pero no consiguió materializarlos con éxito.

Sin embargo, con un juego en blanco cerró el partido con su saque después de una hora y 36 minutos. Ahora, tratará de alzar su segundo trofeo del año tras estrenar su palmarés en Marrakech (Marruecos).