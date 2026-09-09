Tenis/US Open.- AMP. Alcaraz no puede con el gigante americano Shelton y cae eliminado en cuartos del US Open

NEW YORK, Sept. 5, 2026 -- Carlos Alcaraz of Spain reacts during the men's singles third round match against Wu Yibing of China at the 2026 US Open tennis championships in New York, the United States, Sept. 4, 2026.,Image: 1130899675, License: Rights-man - Li Rui / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhot

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz ha resultado eliminado este miércoles del US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre pista dura, tras caer en los cuartos de final ante el estadounidense Ben Shelton en cinco sets por 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6(7) tras cuatro horas y media de partido.

La Arthur Ashe vivió una gran batalla entre ambos, que terminó ya bien entrada la madrugada del miércoles en Nueva York y que se ha decidido en el 'supertie-break' del quinto parcial a favor del americano, que terminó así con la andadura del actual campeón, que en este 'grande' había vuelto a las pistas tras cuatro meses fuera de las pistas.

Tuvo que ser un altísimo nivel de Ben Shelton el que acabara con Alcaraz en el US Open. El tenista estadounidense regresa a las semifinales del torneo neoyorquino tres años después, y lo hace por la puerta grande, ganando por primera vez en su carrera a Alcaraz en un partido en el que, además de su habitual acierto con su saque, estuvo especialmente sólido desde el fondo de la pista.

Mucho más incómodo se le vio a Carlos Alcaraz pese a algunos momentos de brillantez. El murciano se bloqueó durante el segundo set y el arranque del tercero, lo que le costó ir a remolque en el partido. En el cuarto parcial pasó por encima de Shelton, pero en la quinta y definitiva manga volvió la igualdad al partido. Ahí, el estadounidense sería el que saliera victorioso en un 'supertie-break' en el que, tras ir 6-5 arriba, sólo ganó uno de los últimos seis puntos en juego.

Todo ello en un partido que arrancó con muchísma igualdad y con los servicios como dominadores. Ni una sola oportunidad de rotura tuvieron ninguno de los dos en los primeros 10 juegos del encuentro. Una tónica que cambiaría con 5-5 en el marcador, dando lugar a dos 'break' consecutivos. Así, la primera manga se decidiría en un 'tie-break' en el que Alcaraz daría la vuelta a la ventaja de Shelton (3-5) con cuatro puntos consecutivos que le daría el primer set.

Y con el marcador a su favor, comenzarían los problemas con el saque para el español. Tras levantar cuatro pelotas de rotura en el primer juego, y desaprovechar otras tres a su favor en el segundo juego, el maratoniano arranque de la segunda manga fue la antesala de tres juegos consecutivos al resto para el estaodunidense. Una ventaja que no desaprovechó para llevarse el set de manera contundente (6-1).

La peor de las noticias para Alcaraz, que cometió hasta 17 errores no forzados en el segundo set, sería que su mal momento se trasladaría al principio del tercer parcial. Un 3-0 favorable a Shelton que, pese a tres bolas de rotura de Alcaraz a lo largo del set, sería una renta suficiente para que se adjudicara el parcial y colocara un 2-1 favorable en el partido. Eso sí, las sensaciones del tenista de El Palmar eran totalmente diferentes a las del segundo set.

Así lo haría sentir a Shelton en el cuarto parcial, en el que fue un vendaval imposible de contener. El modo control de Alcaraz apareció con un set casi sin errores (4), que se vio reflejado en el marcador con un aplastante 6-1 a su favor que mandaba el partido al quinto set.

Todo parecía ir a favor de Alcaraz: mejoría en su juego, dudas en el de Shelton y un historial de 11-1 en partidos decididos en la quinta manga. Pero Shelton recuperaría la solidez en su juego y, sobre todo, con su saque. De hecho, en un igualadísimo quinto set, el que estaría más cerca de quebrar el saque de su rival sería el estadounidense con tres bolas de 'break' en el octavo juego. Pero, de nuevo, Alcaraz respondería con un gran nivel.

Así el desenlace de una batalla épica, que se fue por encima de las tres de la mañana en Nueva York, dirimiría su ganador en el 'supertie-break'. El arranque sería ilusionante para Alcaraz, que fue capaz de dar la vuelta a un mini break en contra con cuatro puntos consecutivos que le colocaron con un 5-3 favorable. Pero en el tramo final, Shelton se agigantó para firmar una de las mayores victorias de su carrera (10-7), que cerró con un saque marca de la casa a más de 230 km/h.