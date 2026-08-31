August 25, 2026, New York City, New York, USA: CARLOS ALCARAZ of Spain during the match in the first round mixed doubles of US Open with S. Williams of USA against E. Routliffe of New Zealand and L. Glasspool of Great Britain. New York, USA. - Europa Press/Contacto/Marcin Cholewinski

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz se ha impuesto este lunes en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada, al ruso Roman Safiullin en tres sets (6-4, 6-4, 6-4), un partido que supuso la vuelta del tenista murciano al circuito más de cuatro meses después de caer lesionado de su muñeca derecha en el Conde de Godó.

Más de cuatro meses habían pasado desde que Carlos Alcaraz no pisaba de manera competitiva una pista de tenis. Además, la vuelta no era nada sencilla: primera ronda del US Open y ante un tenista incómodo como el ruso Safiullin. Pero la vuelta del vigente campeón del torneo no pudo ser más convincente. Más allá de unos primeros juegos en los que se le vio más fallón de lo habitual, normal por su inactividad, los aficionados que se dieron cita en la Arthur Ashe pudieron disfrutar de un buen Alcaraz, aunque con margen evidente de mejora.

La mayor de las dudas con el murciano era si la lesión de muñeca podría tener un efecto negativo en uno de sus mejores golpes, la derecha, pero se encargó de disipar dudas con más de 20 derechas ganadoras en el encuentro. A eso se le sumó un altísimo nivel al resto, quebrando el saque de Safiullin hasta en cuatro ocasiones, y un 70% de primeros saques.

Eso sí, el inicio de partido no sería sencillo para Alcaraz, al que se le notaba la falta de competitividad. Y a punto estuvo de aprovecharlos Safiullin en el primer turno de saque del español, en el que desaprovechó una pelota de rotura. No sería la única del primer set, teniendo que levantar otra en el sexto juego, pese a que el nivel del murciano fue subiendo con el paso de los juegos.

Los destellos del mejor Alcaraz cada vez eran más constantes y prueba de ello fue el primer 'break' del partido, consumado con una derecha marca de la casa (4-3). Un juego al resto que sería suficiente para, a la tercera, tras desaprovechar dos bolas de set al resto, adjudicarse la primera manga. Set de menos a más del número tres del mundo que disipaba, si es que las hubiera, las dudas sobre su estado de forma.

La reacción del ruso llegaría en el arranque del segundo set. Seis puntos seguidos para ganar su saque y romper en blanco el de Alcaraz por primera vez en el partido. Primera situación comprometida del partido para el español y la respuesta sería inmejorable: dos juegos seguidos que igualaban el tanteo. Y como en el primer parcial, el séptimo juego volvería a ser clave, con otro juego al resto de Alcaraz que le permitió, tras mantener sus saques, colocarse dos sets arriba (6-4).

Estaba firmando un gran encuentro en su retorno al circuito Carlos Alcaraz, pero le quedaba cerrarlo. Y el comienzo de tercer set sería igual de exigente que los dos anteriores, pero esta vez sin 'break' en contra tras salvar tres pelotas de rotura. Sí lo haría Alcaraz en la primera oportunidad que tuvo en el siguiente juego. Una rotura que sería suficiente para cerrar cerrar el set (6-4) y el partido (3-0).

En la segunda ronda, el murciano se enfrentará al portugués Jaime Faria, que se impuso en un maratoniano duelo de primera ronda al estadounidense Jenson Brooksby en cinco sets (6-3, 7-6(4), 4-6, 1-6, 6-2) y tres horas y 46 minutos de encuentro. El que no estará en la segunda ronda será el ganador en Cincinnati, Arthur Fils, que se vio sorprendido por una gran versión de Stefanos Tsitsipas (4-6, 7-6(3), 6-1, 6-4), en la que fue la gran sorpresa de la jornada.

No corrió la misma suerte que el murciano el madrileño Martín Landaluce, que se despidió al caer ante el británico Jacob Fearnley (4-6, 6-2, 4-6, 7-5, 6-3). El número 65 del mundo se adelantó dos sets a uno, pero vio cómo su rival, en el puesto 101 del ranking ATP, se llevaba las dos últimas mangas para lograr el pase a la siguiente ronda.

Por su parte, hubo pleno de españolas en el cuadro femenino. Cristina Bucsa se impuso en su debut a Sara Bejlek en un encuentro que se marchó a los tres sets. Tras adjudicarse la española la primera manga 7-5, la checa respondió con un 6-4, pero en el tercer y definitivo parcial Bucs fue muy superior (6-1). También consiguió su pase a la segunda ronda la española de origen ruso Oksana Selekhmeteva, que ganó por la vía rápida a la japonesa Aoi Ito (6-2, 6-4).

En cuanto a la ganadora del torneo en las últimas dos ediciones y máxima favorita al título, Aryna Sabalenka, también cumplió en su debut, venciendo con autoridad a la colombiana Camila Osorio en dos sets (6-2, 6-4) y menos de una hora y media de partido.