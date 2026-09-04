Tenis/US Open.-AMP. La española Cristina Bucsa supera a la japonesa Sakatsume y se mete en tercera ronda del US Open

Archivo - Cristina Bucsa of Spain reacts against Zeynep Sonmez of Turkey during the Mutua Madrid Open 2026, ATP Masters 1000 and WTA 1000, at La Caja Magica on April 24, 2026 in Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Cristina Bucsa se clasificó este jueves para la tercera ronda del US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre pista dura, después de derrotar en un largo partido de casi tres horas a la japonesa Himeno Sakatsume por 7-6(6), 6-7(0) y 7-6(6).

Bucsa se queda así a una victoria de igualar los octavos de final que logró el año pasado en Nueva York después de sumar su segundo triunfo, muy trabajado y que necesitó de tres 'tie-breaks', aunque el bronce olímpico en dobles en París 2024 podría haberlo solventado antes. Después de no ganar ningún choque en Australia y en Roland Garros y de perderse por lesión Wimbledon, aquí le van mejor las cosas a la santanderina.

La española no aprovechó su saque para cerrar el primer parcial, aunque consiguió finalmente hacerlo en la primera 'muerte súbita'. En el segundo, las tornas se cambiaron y se lo llevó la asiática después de no sacar partido tampoco a su 'break' de ventaja. En el tercero y definitivo, Bucsa tuvo en dos ocasiones servicio para finiquitar la contienda, pero tuvo que encontrar su suerte en el 'supertie-break'.

GAUFF Y RYBAKINA ACABAN CON LAS ESPERANZAS DE BADOSA Y BOUZAS

No corrieron la misma suerte Paula Badosa y Jessica Bouzas, que no pudieron sorprender a dos de las máximas favoritas a hacerse con el título, Coco Gauff y Elena Rybakina, respectivamente. La gironí firmó un gran partido ante la campeona de 2023, pero en los momentos decisivos, la estadounidense estuvo más certera. Así, en la primera manga sería un solitario 'break' la clave para que Gauff se la llevara (6-4), mientras que en un disputadísimo segundo parcial, la americana selló el triunfo en su tercer punto de partido en el 'tie break' (7-5).

Mucho menos disputado fue el partido entre Jessica Bouzas y Elena Rybakina. La kazaja se mostró muy superior desde el inicio, sobre todo en el primer set. Ahí, un arranque fulgurante con un 3-0 de parcial sería rematado con otro juego al resto para un contundente marcador de 6-2. Pero Bouzas reaccionaría en un igualado segundo set, en el que llegaron igualadas a su desenlace. Sin embargo, con 5-4 en contra y saque, la gallega volvería a ceder su saque y, por tanto, el partido (6-4).