(Amplía con victoria de Djokovic y derrota de Medvedev)

Carballés cayó ante Arthur Rinderknech y Párrizas abandonó tras torcerse el tobillo derecho, Djokovic pasó por la vía rápida

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Los tenistas españoles Pablo Carreño y Alejandro Davidovich Fokina se han clasificado este domingo para la segunda ronda del cuadro individual masculino del US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre pista dura en Nueva York, gracias a sus victorias contra el también español Pablo Llamas y el kazajo Alexander Shevchenko, mientras que el serbio Novak Djokovic ha superado un estreno adverso para el ruso Daniil Medvedev, que estaba en el camino inicial de Carlos Alcaraz.

La 'Armada' española empezó este domingo en Flushing Meadows con la derrota del tinerfeño Roberto Carballés por 7-6(2), 7-5, 4-6 y 6-2 ante el francés Arthur Rinderknech en casi cuatro horas de partido. Y luego llegó otra mala noticia en el cuadro individual femenino por el abandono de Nuria Párrizas debido a una torcedura en su tobillo derecho.

Habiendo transcurrido solo 25 minutos, el marcador de su duelo ante la rusa Polina Kudermetova lucía un 2-2 cuando la granadina se torció ese tobillo confirmó poco después entre lágrimas su retirada del torneo. Superado el mal trago de Párrizas, la representación española en este cuarto 'grande' sonrió por el triunfo de Davidovich por 6-1, 6-1 y 6-2.

En solo hora y media logró 'Foki' su billete para la siguiente ronda, donde se enfrentará precisamente a Rinderknech. En esos treintaidosavos de final también estará Carreño, que en un partido entre compatriotas venció por 7-6(7), 6-4 y 6-2 a Llamas, que se había clasificado desde la fase previa, después de dos horas y media; en la próxima fase, el gijonés, semifinalista en Nueva York en 2017 y 2020, jugará ante el estadounidense Ben Shelton.

Además, el serbio Novak Djokovic, séptimo cabeza de serie del 'Grand Slam' estadounidense, supo sobreponerse a la humedad neoyorquina y tirar de físico para superar al tenista local Learner Tien por 6-1, 7-6(3) y 6-2 en 2 horas y 24 minutos de partido. El segundo parcial, que duró más de 80 minutos y donde su rival tuvo bola de set, fue la clave para acabar llevándose el partido y clasificarse a segunda ronda, donde le espera otro tenista norteamericano como Zachary Svajda.

Por otro lado, la primera jornada del US Open tuvo una nueva decepción para el ruso Daniil Medvedev, campeón en 2021 y que era potencial rival de Carlos Alcaraz en los octavos de final, al caer derrotado por 3-6, 5-7, 7-6(5), 6-0 y 4-6 contra el francés Benjamin Bonzi en 3 horas y 46 minutos de duelo. El tenista de Nimes, que ya le ganó también en primera ronda de Wimbledon este año, prolongó de esta manera la mala racha del ruso en los 'grandes' este 2025, donde ha sumado solo una victoria en cuatro torneos y fue en Australia en el mes de enero.