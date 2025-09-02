AMP. Munar se despide del US Open ante el italiano Musetti, que será rival de Sinner en cuartos

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Jaume Munar se despidió este lunes de su andadura en el Abierto de los Estados Unidos, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre pista dura, tras caer claramente en los octavos de final ante el italiano Lorenzo Musetti en tres sets por 6-3, 6-0 y 6-1, mientras que Jannik Sinner arrasó a Aleksandr Bublik (6-1, 6-1, 6-1) y será su rival por un puesto en semifinales.

El jugador balear buscaba alargar su aventura en el 'grande' neoyorquino, el primero en el que había alcanzado en su carrera la cuarta ronda, pero no pudo plantar demasiada cara al décimo cabeza de serie, que ofreció un gran nivel y ante el que no pudo oponer demasiada resistencia al no estar al parecer en sus mejores condiciones físicas por un resfriado.

Pero Musetti estuvo muy sólido desde el principio y tampoco le ofreció resquicios para meterse por primera vez entre los ocho mejores en Flushing Meadows y confirmar su buen 2025, donde también ha sido semifinalista en Roland Garros. Firmó 27 ganadores, por los escasos seis de un Munar que sólo estuvo dentro del choque en el primer set.

Pese a perder muy pronto su saque, el tenista español se mantuvo enganchado hasta el 4-3, pero a partir de ahí fue arrollado en la pista por Musetti, que encadenó nueve juegos seguidos para cerrar el primer parcial y firmar un 'rosco' en el segundo donde el balear solo ganó cinco puntos.

Munar trató de plantar más batalla en el tercero, pero tras no aprovechar un valioso 0-40 con 1-1, terminó desarbolado nuevamente por el jugador italiano. Ahora, Musseti se enfrentará en cuartos de final al número uno del mundo, Jannik Sinner, que se impuso con autoridad al kazajo Aleksandr Bublik en tres sets (6-1, 6-1, 6-1) en una hora y 23 minutos de juego.

El vigente campeón del US Open, Jannik Sinner, demostró en su duelo de octavos ante Bublik que es el gran favorito para llegar a la final del torneo por su parte del cuadro. Sinner trituró a un impotente Bublik, que apenas sumó tres juegos en el partido y sólo aguantó 87 minutos sobre la pista, en un duelo muy desequilibrado desde el inicio.

Sinner continúa así con su racha imperial en Grand Slam de pista dura, en los que encadena ya 25 victorias de manera consecutiva. Además, es el octavo grande seguido en el que se mete entre los ocho mejores. Todo ello en un partido en el que estuvo a un nivel altísimo, y en el que anuló por completo a un rival que le había derrotado en dos de los últimos tres enfrentamientos entre ambos.

Y con eso en mente arrancó un imponente Sinner que quiso marcar distancias desde el inicio. Lo hizo con un 4-0 de parcial, en los que Bublik, que no había perdido ningún saque en el torneo, cedió dos 'break'. Una debilidad del kazajo que se prolongaría durante el resto de partido con poca historia. Bublik fue totalmente superado por el Sinner más sólido del torneo, que acabaría el encuentro con sólo 16 errores no forzados y un triple 6-1 en el marcador.

Por otro lado, en el cuadro femenino, la polaca Iga Swiatek se clasificó sin problemas para los cuartos de final tras arrollar 6-3, 6-1 a la rusa Ekaterina Alexandrova, y se medirá en cuartos a la local Amanda Anisimova, que hizo lo propio con la brasileña Beatriz Haddad Maia (6-0, 6-3).

Mientras que la japonesa Naomi Osaka demostró que está volviendo a su mejor nivel tras ser madre y apeó a la campeona de 2023, la estadounidense Coco Gauff, a la que batió con mucha claridad por 6-3, 6-2, y su rival en la antepenúltima ronda será la checa Karolina Muchova, que se impuso en tres sets a la ucraniana Marta Kostyuk (6-3, (0)6-7, 6-3).