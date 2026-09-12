Tenis/US Open.- AMP. Zverev elimina por la vía rápida a Kachanov y jugará la final ante Shelton, verdugo de Tiafoe

Alexander Zverev of Germany celebrates his quarter-final victory against Botic van de Zandschulp of Netherlands during day 11 of the 2026 US Open Tennis Championships, Grand Slam tennis tournament on september 9, 2026 at the USTA Billie Jean King National - Jean Catuffe / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista alemán Alexander Zverev y el estadounidense Ben Shelton jugarán la final del cuadro individual masculino del US Open, cuarto y último 'Grand Slam' del curso y que se está disputando sobre pista dura en Nueva York (EE.UU.), gracias a sus respectivas victorias por 6-3, 7-6(7) y 7-6(6) contra el ruso Karen Kachanov y por 4-6, 6-3, 6-3 y 7-5 frente a otro estadounidense, Frances Tiafoe.

Zverev, primer cabeza de serie en el torneo, optará así a su segundo 'grande' tras conquistar el pasado junio en París el título de Roland Garros. Será su segunda final en Flushing Meadows, tras la que perdió en 2020 ante el austriaco Dominic Thiem cuando parecía tenerla ganadísima.

El de Hamburgo, que en este US Open disputará la tercera final consecutiva de 'Grand Slam', no dio demasiadas opciones este viernes a Kachanov en un duelo marcado por la solidez de los servicios de ambos, pues apenas concedieron opciones al resto y hubo tres roturas en total.

El primero de esos quiebres fue clave para que el germano se llevase el primer set y el segundo le dio una tempranera ventaja en el set posterior. Aunque Kachanov la logró recuperar para igualar esa manga, finalmente se decantó en el 'tie-break' a favor de Zverev por 9-7.

El tercer parcial no ofreció ningún resquicio en los saques y otra muerte súbita sirvió de juez para dirimir quién avanzaba al partido definitivo por el título, con Kachanov desperdiciando un valioso 1-4 hasta acabar despidiéndose del torneo neoyorquino tras casi tres horas.

La otra semifinal duró tres horas y 18 minutos, encuentro fratricida entre quizá los dos jugadores estadounidenses más pujantes del circuito de la ATP. Shelton salvó un 30-40 en contra durante el tercer juego del primer set, pero en el noveno sí encajó el 'break' de su compatriota.

Tiafoe no había más opciones de rotura en toda esa primera manga y consolidó su ventaja de inmediato con servicio en blanco, amarrando el primer set. Sin embargo, su adversario se puso pronto 2-0 arriba en la siguiente manga y lo administró con garbo hasta empatar el marcador.

En el tercer set, Shelton no aflojó pese a malgastar dos pelotas de rotura en el tercer juego y ya en el quinto sí quebró el servicio rival para allanarse el triunfo. De hecho, al arrancar la cuarta manga salvó un 15-40 en contra para demostrar su solvencia en momentos candentes.

Ninguno de los dos volvió a tener más opciones de 'break' hasta el duodécimo juego, en el que Shelton se colocó con un 0-40 y aprovechó su segunda bola de partido para sacarse billete a la final del US Open y mantener la ilusión de que un estadounidense gane en casa este 'grande'.