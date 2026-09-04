NEW YORK, Sept. 3, 2026 -- Carlos Alcaraz celebrates during the men's singles second round match between Carlos Alcaraz of Spain and Jaime Faria of Portugal at the 2026 US Open tennis championships in New York, the United States, Sept. 2, 2026.,Image: 11 - Li Rui / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhot

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El tenista español Carlos Alcaraz sigue avanzando en el US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre pista dura, y ya está en los octavos de final tras imponerse este viernes al chino Yibing Wu en tres sets por 6-3, 6-4, 6-1 en un choque donde no estuvo a su mejor nivel.

El murciano, defensor del título, se clasificó entre los 16 mejores del 'grande' neoyorquino y ahora buscará los cuartos de final en lo que se avecina un examen serio ante el estadounidense Tommy Paul, el primer cabeza de serie (20) que se va a encontrar y un rival que se la ha dado bastante bien en su carrera, pero frente al que necesitará acercarse más a su mejor tenis de lo que lo hizo ante Wu, lo que incluso hizo que expresase su enfado.

Con todo, el ganador de siete 'Grand Slams' supo mantener la calma y eso le hizo aprovechar sus momentos y que sus 33 errores no forzados, seguramente demasiados, con su derecha sin conseguir tener la consistencia deseada, evidencian que todavía necesita partidos. Su versión más errática la ofreció en la segunda manga (17), pero aún así, y pese a conceder siete bolas de 'break' y dos servicios, con cuatro dobles faltas, solventó la contienda por la vía rápida y después de dos horas y 20 minutos.

Alcaraz empezó bien con rotura rápida y casi una segunda que le habría permitido encarrilar sin problemas la primera manga, pero el chino levantó el 15-40 y eso le dio confianza. Wu logró incluso recuperar el saque perdido a continuación, pero ahí el español no se desesperó y rápidamente recuperó el mando del choque para cerrar el primer set con dos 'breaks'.

El murciano aprovechó ese impulso para romper de nuevo y ponerse ya por delante en el segundo set, momento en el que vino su peor momento en la Arthur Ashe. El actual campeón empezó a conectar malos golpes y su rival su meterse de nuevo en el encuentro e incluso amenazar con tomar la iniciativa al gozar de bola de rotura con 3-3. Alcaraz salvó la situación y luego tiró de experiencia para lograr un nuevo quiebre que le valió para poner el 2-0. Wu no quiso rendirse, pero tras desperdiciar un 15-40 en el inicio del tercer y definitivo set, se minó su resistencia y ya no puso más problemas al de El Palmar, más fiable en esta manga final.