Tenis.-Tenis/Wimbledon.- AMP.- Carlos Alcaraz: "Es difícil perder, pero seguro volveré"

Sinner: "Emocionalmente, tuve una derrota muy dura en París, estoy viviendo mi sueño"

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz reconoció que es "difícil perder" después de caer por primera vez en una final de 'Grand Slam', campeón en las cinco veces anteriores, pero dejó claro que "seguro" volverá a la pelea por más títulos en Wimbledon, tras ceder este domingo ante el italiano Jannik Sinner.

"Es difícil perder, incluso contra Sinner en una final. Tengo que felicitar a Sinner. Te felicito cada semana. Es muy merecido trofeo, jugando muy bien. Sé que hay mucho equipo y familia contigo, estoy contento por ti. Estoy contento de tener una buena relación fuera de la pista y una gran rivalidad que me hace mejorar", dijo en la entrevista a pie de pista tras la final.

El murciano se mostró "orgulloso" de lo logrado hasta ahora, llegando a 24 victorias seguidas y cinco títulos en lo que va en 2025, incluido el torneo de Roland Garros hace un mes. "Estoy muy contento y orgulloso de todo lo que estoy haciendo. Al principio de la temporada sufrí un poco. Dentro y fuera de la pista, pero después, de repente, empecé a disfrutar, ser feliz de nuevo. Gracias a mi familia y a mi equipo, sin ellos no sería posible", afirmó.

"Ha sido un gran viaje hasta ahora. Quiero seguir, seguir disfrutando en la pista. Seguro, seguro que estaré aquí de vuelta. Wimbledon es uno de los torneos más bonitos, me siento como en casa. Es una pista muy bonita, me encanta jugar aquí, la atmósfera. Volveré, seguro", añadió.

Además, Alcaraz no quiso despedirse sin agradecer al rey Felipe VI su presencia en la central inglesa. "Gracias al rey de España por venir aquí a apoyarme. Es un honor, que haya volado hasta aquí para ver la final y apoyarme", apuntó.

En rueda de prensa, el murciano había aceptado ya la derrota. "Obviamente perder una final de 'Grand Slam' siempre es complicado de aceptar, pero hemos aprendido a asumir las cosas como vienen y a sacar lo positivo. No estoy mal, sino contento de todo lo que he hecho. Después del primer set, Sinner ha subido mucho el nivel, sobre todo desde el fondo de pista, y sentía que no le estaba haciendo daño. En ese momento ha sido mejor que yo. Hoy ha jugado un tenis más completo", confesó.

"Saco muchísimas cosas de esta final. Cosas que tengo que mejorar. Nunca he sido de apuntar lo que he hecho mal tras perder un partido, pero hoy lo tengo muy claro, y quizás me las apunte para luego entrenarlas. Así se forja un gran campeón. De las derrotas, sobre todo en momentos que duelen como una final de 'Grand Slam', es de donde más se aprende. Hay que aceptar que a veces el otro es mejor, salir orgulloso con lo que has hecho y preparar la siguiente", añadió.

Por otro lado, Alcaraz se mostró contento por seguir "el camino correcto". "En el cuarto set ha habido un momento en el que me he dicho: 'hay que disfrutar'. He empezado a sonreír mucho más y es cuando más oportunidades de 'break' he tenido. Para mí eso dice mucho de que estamos en el camino correcto", comentó, destacando la rivalidad con Sinner como dominadores del circuito.

"Es momento de que nosotros implantemos nuestro tenis, nuestro nivel, y lleguemos a las rondas finales de los grandes torneos. Estamos creando una rivalidad muy bonita para el tenis. Todo el mundo tiene a Jannik como un ejemplo, como el jugador a batir, y muchos se fijan en él para mejorar. Yo también. Ojalá podamos seguir construyendo esta historia juntos", afirmó.

Por otro lado, Sinner demostró una gran sensación de alivio y satisfacción por ser capaz de derrotar a Alcaraz después de cinco derrotas y, sobre todo, tras caer en la final de París contra el español cuando tuvo dos sets arriba y tres bolas de campeonato.

"Emocionalmente, tuve una derrota muy dura en París, pero no importa cómo ganes o pierdas. Hay que aprender de lo que hiciste mal y tratar de volver. Aceptamos la derrota y seguimos trabajando, y por eso estoy con este trofeo ahora. Estoy sano y tengo buena gente al lado", afirmó en la central londinense.

"En el último juego serví muy bien. Estoy contento por eso. Al mejor de cinco sets, cada momento puede ser crucial y controlé mis nervios", añadió un Sinner que, pese a que perdió el primer set, pudo remontar y conquistar su cuarto 'Grand Slam'.

Sinner, primer italiano campeón del Abierto inglés, confesó estar viviendo "un sueño". "Es increíble estar en esta posición. Esto era un sueño de cuando era niño. Estoy viviendo mi sueño. Es muy especial, ver a mis padres, a mi hermano, a mi equipo", dijo.

Además, el número uno del mundo también tuvo palabras de elogio hacia Alcaraz. "Gracias por ser el jugador que eres. Es muy difícil jugar contra ti, tenemos una gran rivalidad y tratamos de mejorar. Vas a tener muchas veces este trofeo en tus manos. Bueno, tú ya tienes dos", comentó.