Tenis.-Tenis/Wimbledon.- AMP. Jódar remonta a Carreño en el partido aplazado y avanza en Wimbledon junto a Munar

July 1, 2026, London: Tennis - Wimbledon 2026 - ITF - The Championships - 01/06/2026 - Rafael Jodar - Espagne - Europa Press/Contacto/Chryslene Caillaud/Psnewz

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El tenista madrileño Rafael Jódar se adjudicó el duelo español ante Pablo Carreño culminando la remontada este jueves, después de que el partido no pudiera terminarse este miércoles por falta de luz, por 3-6, 6-3, 1-6, 6-3 y 6-4, para sacar el billete a la tercera ronda de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada y sobre hierba, tras 3 horas y 43 minutos de juego, una ronda en la que estará también Jaume Munar, pero no Oksana Selekhmeteva.

Al de Leganés pareció sentarle mejor las condiciones diurnas sobre la pista 2 del All England Lawn Tennis Club que a un Carreño que sufrió mucho con su saque en la reanudación del encuentro, que no pudo terminar este miércoles por falta de luz, coincidiendo con la petición de atención médica del madrileño por una caída en la hierba que todavía no domina al completo, cuando el marcador era de 6-3, 3-6, 6-0, 2-1.

Jódar, de 19 años y número 26 del ranking, volvió a la reanudación con la lección aprendida y mejoró su rendimiento con el segundo servicio -acabó el quinto set con un 46% de puntos ganados con segundo saque-. Además, volvió a demostrar su fiabilidad en el quinto y definitivo parcial -el más corto: 45 minutos-, rompiendo hasta en dos ocasiones el saque del asturiano para finalizar el encuentro con un marcador de 6-3, 1-6, 6-3 y 6-4 y avanzar a la tercera ronda.

El miércoles, antes de la reanudación, Carreño tomó las riendas con un espectacular tercer set, donde Jódar bajó mucho con su saque y se vio a merced de su rival. El madrileño tuvo un curso acelerado sobre hierba, con mucho resbalón fruto de la exigencia del partido, incluido el del inicio del cuarto parcial que le dejó mermado.

Tras tres juegos de ese set y un parón por el médico, el partido quedó suspendido por falta de luz, a priori una opción de cambiar la inercia para Jódar. Después de su gran gira sobre tierra, el novato en el circuito ATP, quien se perdió las citas de Queen's y Eastbourne por otra lesión, el madrileño logró subir el nivel aprovechando ese parón por la falta de luz ante un Carreño que estaba jugando a gran nivel, pero que firma otra derrota ante Jódar y sigue con la segunda ronda como su techo en este torneo.

Jódar, cuartofinalista en Roland Garros, se enfrentará este viernes en tercera ronda al japonés Shintaro Mochizuki, que viene de superar tres encuentros en la fase previa y otros dos en el cuadro principal. Su último triunfo fue frente al estadounidense Ethan Quinn, finalista en Mallorca la semana pasada, por 6-2, 7-6 (6) y 7-5.

Además del de Leganés, también se metió en la tercera ronda el balear Jaume Munar, que superó con bastante solvencia al británico Jacob Fearnley en tres disputadas mangas por 6-4, 7-6(3) y 6-4 en casi tres horas de partido.

El mallorquín siguió en buena línea tras haber derrotado en su debut al argentino Francisco Cerúndolo, que venía de ganar en Queen's, e igualó su mejor resultado en la hierba londinense, el del año pasado, tras un duelo donde supo salvar sus momentos complicados, reflejados principalmente en la diez bolas de rotura que tuvo que afrontar, de las que salvó ocho.

Munar se llevó un primer set en el que fue con rotura arriba y que tuvo que ganar al resto después de haber cedido su saque cuando sacaba para cerrarlo. En el segundo, Fearnley fue el que rompió primero, pero el español replicó a continuación y luego con 4-4 mantuvo de forma clave su servicio ante las tres bolas de 'break' de su rival. La 'muerte súbita' decidió a favor del balear, que quebró pronto al inicio del tercero y que esta vez no dejó escapar para sellar su billete junto a Alejandro Davidovich y Rafa Jódar.

Por otro lado, en el cuadro femenino, la nacionalizada Oksana Selekhmeteva tampoco pudo con la estadounidense Emma Navarro, verdugo en primera ronda de Paula Badosa, pese a que, como la catalana, ganase el primer parcial antes de caer por 3-6, 6-4, 6-1.