Archivo - Tomas Machac compite con la estabilidad optimizada de las zapatillas de tenis Ace de Joma. - JOMA - Archivo

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tenista checo Tomas Machac, campeón olímpico en dobles mixtos en los Juegos de Paris 2024, compite con las zapatillas de tenis Ace de Joma, que cuentan con la tecnología 'Carbon Stabilizer', una placa de carbono en el mediopié que ayuda a controlar la torsión de la zapatilla y aporta mayor firmeza en apoyos rápidos.

Desarrollada en el J Lab, tiene como objetivo mantener la estabilidad cuando el punto obliga a arrancar, frenar, girar y volver a acelerar en apenas unos segundos.

A diferencia de las placas de carbono más habituales en running, orientadas a favorecer la propulsión y el retorno de energía, Carbon Stabilizer responde a una necesidad distinta. En el calzado de tenis, el jugador se desplaza en lateral, llega forzado a la bola, frena sobre la línea de fondo y cambia de dirección después de cada golpeo.

En ese tipo de acciones, la clave está en reforzar la estabilidad del apoyo y reducir torsiones innecesarias que puedan dar lugar a futuras lesiones. Por eso, la placa de carbono integrada en el mediopié actúa como elemento estabilizador para aportar más control en movimientos rápidos, especialmente en situaciones de competición donde cada apoyo condiciona la siguiente respuesta.

Además de la incorporación de Carbon Stabilizer, las zapatillas Ace reúnen características pensadas para responder a las necesidades del tenis de élite.

La aplicación de la tecnología Carbon Stabilizer al modelo Ace se vincula directamente al tenis profesional a través de Tomas Machac. Su análisis en laboratorio unido a su uso en torneos ATP permiten llevar la eficacia de este sistema a escenarios donde la intensidad de los apoyos, la velocidad de reacción y la precisión en los desplazamientos son parte del rendimiento diario.