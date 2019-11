El tenista checo Tomas Berdych se retira con 34 años

Publicado 13/11/2019 16:08:48 CET

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista checo Tomas Berdych, antiguo número cuatro del ranking mundial de la ATP, ha puesto fin con 34 años a su carrera como jugador profesional, según ha confirmado este miércoles su padre Martin Berdych durante una entrevista con el periódico 'Blesk'.

Así, Martin Berdych ha adelantado parte de lo que su hijo tenía pensado anunciar este próximo sábado de manera oficial desde Londres (Reino Unido), en el transcurso de las Finales ATP. No en vano, Tomas ha colgado un vídeo en su perfil de Twitter, con un mensaje corto pero elocuente: "Se suponía que era un sorpresa".

"Hola, chicos. Si queréis una pequeña sorpresa, no veáis nada en los medios ni redes sociales. Ya sé, es imposible hoy en día. Estos fallos a veces ocurren. Tenía una pequeña sorpresa preparada y ahora ya no puede ser. Pero no pasa nada, está bien, así que permaneced atentos y os veo el sábado en Londres", ha afirmado Tomas Berdych en el vídeo.

El jugador checo arrastra desde hace tiempo problemas de cadera y que lo han mantenido alejado de su mejor forma física, aquella con la que alcanzó la final de Wimbledon en 2010. Así, también llegó a las semifinales de los otros tres 'Grand Slams'.

Además de haber ganado 13 títulos individuales y dos de dobles en su carrera profesional, Berdych fue campeón de la Copa Davis con la República Checa en 2012 y 2013. En ambas ediciones, su aportación fue clave para ser campeón, formando con Radek Stepanek una de las parejas más sólidas de dicho torneo.