Las tenistas recibieron más de 12.000 mensajes ofensivos en el 2025

Archivo - Illustration of the official ball during the Roland-Garros 2025, French Open, Grand Slam tennis tournament on 20 May 2025 at Roland-Garros stadium in Paris, France - Photo Matthieu Mirville / DPPI - Matthieu Mirville / DPPI / AFP7 / Europa Press

LONDRES 16 Jul. (PA Media/dpa/EP) -

Las tenistas recibieron más de 12.000 publicaciones y mensajes ofensivos durante el año 2025, según datos del servicio 'Threat Matrix' del Signify Group, cuyo objetivo es identificar y combatir el acoso en línea contra jugadoras y árbitros.

Los datos de 2025 muestran un número similar de publicaciones abusivas en comparación con 2024, año que fue objeto de un informe inaugural encargado por la WTA y World Tennis, de las cuales 3.726 se clasificaron como abusos graves.

El informe afirma igualmente que se han logrado avances significativos, ya que se ha eliminado el 66 por ciento de los casos de abuso grave, mientras que 35 cuentas vinculadas a 12 personas fueron remitidas a las autoridades.

También se produjo un aumento en el número de cuentas abusivas identificadas a través de las investigaciones, que pasaron de 39 a 68, mientras que el 89 por ciento de las cuentas responsables de abusos graves en 2024 no reaparecieron el año pasado.

Muchas jugadoras se han pronunciado sobre los efectos nocivos del acoso en línea, y los datos muestran que sigue siendo un problema grave y persistente, siendo personas vinculadas a apuestas las responsables del 42 por ciento de los casos de acoso verificados en 2025 -un aumento del 2 por ciento- y del 59 de los casos de acoso grave.

"El acoso dirigido a las jugadoras en Internet es inaceptable, aunque proviene de un número relativamente pequeño de cuentas, su impacto puede ser significativo. Es tranquilizador saber que la WTA y World Tennis se lo están tomando en serio, apoyando a las jugadoras y dejando claro que este tipo de comportamiento no es aceptable", remarcó la WTA en un comunicado.

La asociación subrayó que "los avances destacados en este informe demuestran el valor de trabajar de forma colaborativa en todo el ámbito deportivo y con los socios para identificar comportamientos abusivos, apoyar a las jugadoras y tomar medidas significativas contra los responsables".

El servicio 'Threat Matrix' es una iniciativa basada en inteligencia artificial y respaldada por analistas humanos que evalúa el contenido en las plataformas de redes sociales 'X', 'Instagram', 'YouTube', 'TikTok' y 'Facebook'.

La WTA y World Tennis instaron igualmente a las empresas de apuestas a que adopten sus propias herramientas de investigación para identificar a los responsables. "La información que aporta este informe es crucial para ayudarnos a ampliar nuestro conocimiento sobre el tema y a tomar medidas decisivas para proteger a las víctimas de abusos viles en línea, castigando a los responsables", apuntaron en un comunicado.

"Si bien las conclusiones de hoy ilustran la eficacia de esas medidas hasta la fecha, para lograr avances significativos es necesaria una acción conjunta por parte de las empresas de redes sociales, las fuerzas del orden, los organismos reguladores y el sector del juego, y seguiremos abogando de forma proactiva por ello", sentenciaron.