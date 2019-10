Ter Stegen, enfadado y crítico: "Ya es necesario hablar algunas cosas"

Publicado 24/10/2019 0:05:12 CET

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portero del FC Barcelona Marc-André ter Stegen reconoció estar enfadado pese a la victoria (1-2) de su equipo sobre el Slavia Praga, en la tercera jornada de la Liga de Campeones, ya que ve "necesario hablar" y corregir errores para no sufrir tanto en defensa ni en el manejo de los partidos.

"Es normal (enfadado). No hemos jugado al nivel que queremos estar. Menos mal que hemos sacado los tres puntos, que siempre es lo más importante, pero ya creo que es necesario hablar de algunas cosas", indicó en declaraciones a Movistar Plus.

"No lo tengo que hacer aquí, tenemos que hacerlo entre nosotros, no aquí. Cosas que hay que mejorar, tenemos algunas cuantas cosas. Es más interno, me gustaría hablar antes con los que han estado en el campo", añadió, después de ser de nuevo protagonista.

El meta alemán fue el mejor de un Barça que, a pesar de comenzar ganando a los tres minutos, no logró dominar al rival y logró la victoria con un gol en propia puerta. "A nivel personal siempre quiero estar ahí, si puedo ayudar al equipo mejor. En la primera parte hemos tenido algunas ocasiones en contra que no estábamos bien colocados", dijo.

"Nos empatan justo en la primera ocasión de la segunda parte. Esto no nos puede pasar, estaba bastante solo. Hay algunas cosas que tenemos que mejorar, es una cosa táctica, luego no volvimos al 100%", añadió, señalando ya errores de un Barça descontrolado.

Ter Stegen celebró sin alardes la ventaja dentro del Grupo F, con siete puntos por los cuatro de Inter de Milán y Dortmund. "La queremos mantener ahí. Es un grupo difícil, estamos por delante, queremos ganar el próximo partido y adelantarnos un poco más", zanjó.