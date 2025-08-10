Ter Stegen: "Ha sido importante solucionar el tema con el club, ahora es momento de mirar hacia adelante"

Hansi Flick: "Nueva temporada trabajaremos duro y sin excusas"

El de nuevo primer capitán del FC Barcelon, el portero Marc-André ter Stegen, ha asegurado este domingo en su discurso durante la presentación de la plantilla en la previa del Trofeu Joan Gampoer que, una vez ha solucionado su conflicto con el club por su negativa inicial a firmar su baja médica de larga duración, es momento para "mirar adelante" y ha prometido ayudar en todo a sus compañeros para vivir una nueva temporada exitosa junto al cuerpo técnico que lidera su compatriota Hansi Flick, al que halagó.

"'Bona tarda a tothom'. Gracias por venir al Johan, todos nosotros compartimos la misma ilusión de volver al Spotify Camp Nou, nuestra casa y donde queremos disfrutar muchos partidos esta temporada y queda muy, muy poquito. Ha sido importante solucionar el tema entre el club y yo, ahora es momento para mirar hacia adelante", se sinceró Ter Stegen.

El Estadi Johan Cruyff apenas da cabida a 6.000 espectadores y en el momento de la presentación de los jugadores y los posteriores parlamentos no estaba lleno. Así que es difícil hacer un juicio que se asemeja a la realidad entre unos asistentes que, además, pueden no ser ni socios. Pero lo cierto es que al saltar al terreno de juego, Marc-André ter Stegen recibió algún tímido pitido. Pero escondido por los mayoritarios aplausos.

Y, en cuanto empezó su discurso como capitán con ese 'bona tarda a tothom', la verdad es que fue interrumpido por una sonora ovación y enorme mayoría de aplausos. Esa fue la reacción de la masa blaugrana al culebrón que ha vivido el de Mönchengladbach, con su pulso al club por su operación de espalda y el tiempo de baja, negándose a firmar los documentos necesarios para que LaLiga acepte su baja de larga duración y libere parte de su masa salarial. El alemán fue apartado de la capitanía y se le abrió un expediente, ya cerrado al llegar ambas partes a un acuerdo para que el guardameta firme su baja médica. Y parece que la afición acepta esa paz.

"Estoy con muchísima ilusión, toda la plantilla que estamos aquí también, de que arranque esta temporada que será muy exigente, lo sabemos. Quedan pocos días y hemos trabajado para tener muchos éxitos esta temporada que empezamos contra el Como, con amigos con pasado en el Barça", manifestó el '1', salvo que haya cambio de dorsal.

Ter Stegen recordó el triplete nacional conquistado el año pasado y se acordó de los jugadores que, como Iñigo Martínez, que se ha marchado a Arabia Saudí, ya no están en el club. "Ganamos tres títulos también gracias a los jugadores que han dejado el club y los que ahora están cedidos. Queremos agradecerles el esfuerzo del año pasado", manifestó.

"Ahora tenemos caras nuevas, les queremos dar la bienvenida. Como capitán les quiero dar mi apoyo, en todas las situaciones, vamos a ser mejores, más fuertes, y seguro que encajan muy bien en este vestuario. Seguro que debemos mejorar aspectos, como siempre, pero vamos a luchar otra vez por todos los trofeos y espero que con vuestra ayuda podamos ganar todos los títulos posibles", deseó el portero.

Y no se olvidó del cuerpo técnico. "Gracias a Hansi y a su 'staff', que hicieron un gran trabajo el año pasado. Hemos disfrutado mucho como aficionados, yo también porque he estado mucho tiempo, desafortunadamente, en esa posición. Nos han devuelto un fútbol muy exitoso, muchas gracias, Hansi", le dedicó a su técnico.

"Tenemos una plantilla con mucho carácter, con buena energía dentro y fuera del vestuario, con estos colores esperamos tener éxitos y haceros sentir orgullosos a vosotros. 'Us estimo, 'culers' ('os quiero, 'culers'), visca el Barça y visca Catalunya", cerró Ter Stegen su largo y completo discurso.

Por su parte, el entrenador blaugrana, Hansi Flick, se arrancó con un "bona nit, 'culers'" en catalán y, a diferencia del año pasado, que fue en inglés, el resto de su discurso fue esta vez en castellano. "Muchas gracias por el apoyo del año pasado. Vivimos momentos muy bonitos juntos, fue un año especial y queremos seguir con esta bonita historia. En la nueva temporada trabajaremos duro y sin excusas. Queremos ganar muchos partidos y muchos títulos. Otra vez, muchas gracias, visca el Barça y visca Catalunya", manifestó el técnico.

En la presentación de los jugadores, la mayor ovación fue sin duda para Lamine Yamal aunque la de Pedri no se quedó muy atrás, ni tampoco la de Hansi Flick. No faltaron a la cita los canteranos que han hecho la pretemporada con el primer equipo, como los primos Guille y Toni Fernández o Dro Fernández, que han destacado, mientras que las tres caras nuevas --Joan Garcia, Marcus Rashford y Roony Bardghji-- también recibieron su primera cálida ovación.