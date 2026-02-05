Ter Stegen: "Está siendo especialmente duro para mí"

Marc-Andre ter Stegen of Girona FC in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Girona FC and Getafe CF at Montilivi stadium on January 26, 2026 in Girona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portero alemán Marc-André ter Stegen, cedido en el Girona FC por el FC Barcelona, reconoció que la lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda que sufrió el pasado fin de semana y que le obligará a pasar por quirófano "está siendo especialmente duro", según explicó en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram.

"La mayoría de vosotros no me conocéis a nivel personal, así que quiero compartir algo con vosotros. Soy una persona positiva. Siempre he tenido esta mentalidad y la he llevado conmigo en cada reto que he afrontado, pero este está siendo especialmente duro para mí", señaló el guardameta alemán.

Ter Stegen explicó que la lesión llegó durante el último partido disputado y que su situación dentro del equipo ha cambiado temporalmente, aunque subrayó que su respaldo al vestuario seguirá intacto. "Ahora mi rol ha tenido que cambiar por completo, pero mi apoyo al equipo no lo hará. No es solo un gran grupo de jugadores y cuerpo técnico; se siente como una familia", afirmó.

El internacional alemán también reconoció que deberá detener su actividad competitiva durante un tiempo prolongado. "Como deportistas, nuestra mayor alegría es competir: entrenar y jugar. Tengo que poner todo eso en pausa durante varios meses, ya que he decidido someterme a una operación. Volveré", manifestó.

El Girona FC informó de que el guardameta será operado este viernes de la lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda que sufrió en el partido ante el Real Oviedo, intervención tras la cual se determinará el tiempo de baja, en un contratiempo que reduce las opciones del equipo gerundense en la portería para el tramo final de la temporada, además de perderse casi seguro el Mundial.