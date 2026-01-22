Ter Stegen: "Vengo al Girona con la intención y las ganas de jugar y competir"

El portero alemán Marc-André ter Stegen llega cedido por el FC Barcelona al Girona FC - GIRONA FC

GIRONA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portero alemán Marc-André ter Stegen aseguró este jueves, en su presentación oficial como nuevo guardameta del Girona FC, que llega a Montilivi "con la intención y las ganas de jugar y competir", con el objetivo personal de encontrar continuidad, en una cesión procedente del FC Barcelona que afronta convencido de que encaja plenamente en el estilo de juego del equipo de Míchel.

"Vengo, obviamente, con la intención y las ganas de jugar y de competir, que es el deseo de cualquier futbolista. En estos días hay muchas charlas, me están introduciendo a todo, a la forma de jugar y a lo que esperan de mí. A partir de ahí, competir, disfrutar y dejarse el alma en el campo", afirmó el internacional alemán, que se mostró "súper feliz" por haber cerrado una operación que "no era fácil" y que terminó siendo "buena para todas las partes".

Ter Stegen destacó que el proyecto del Girona y su propuesta futbolística fueron claves en su decisión. "Es un estilo de juego que me pega muchísimo y, con la experiencia que tengo y mi juego, quiero aportar al club. Muy contento de estar aquí; gracias al trabajo de todos los que han participado en la operación puedo estar hoy aquí", señaló.

El guardameta subrayó la importancia de integrarse cuanto antes en la dinámica del vestuario y competir desde el primer día. "Quiero integrarme cuanto antes. Se nota que hay buen ambiente y un gran equipo, con confianza para lo que queda por delante. Tenemos que entender que hay que dejarnos el alma en el campo para conseguir cada punto y cada victoria", explicó.

Se refirió a la competencia en la portería y al rol de Paulo Gazzaniga, titular en las últimas temporadas. "El recibimiento de los porteros ha sido muy bueno. Sé que es una situación difícil para ellos, pero hasta ahora ha sido todo muy sano. Tengo mucho respeto por lo que ha hecho Gazzaniga en los últimos años y todos queremos lo mismo, ir en la misma dirección", afirmó.

Asimismo, valoró de forma muy positiva su primer contacto con el técnico Míchel Sánchez. "Quería hablar con él para saber qué opinaba y qué esperaba de mí. El primer contacto fue espectacular; es un fanático del fútbol y me encantó. La gente que tiene tanta pasión por su trabajo es lo que todos queremos", destacó.

Sobre su posible debut, el lunes ante el Getafe en LaLiga EA Sports, el alemán aseguró que se prepara para competir desde ya. "Me voy a preparar como si fuera a jugar el lunes, ese es mi objetivo, pero es decisión de Míchel. Me siento bien, preparado y, si el míster lo ve oportuno, estaré al cien por cien", indicó.

En relación a su salida del FC Barcelona, reconoció que fue un proceso emocionalmente exigente tras casi doce temporadas en el club. "La despedida del Barça ha sido muy dura, todavía me cuesta hablar de ello. Ha sido un cambio grande, son casi doce años y tengo recuerdos inolvidables que me llevaré siempre. Fui capitán del FC Barcelona y siempre intenté representarlo al más alto nivel y con el máximo respeto por el escudo", confesó.

En ese contexto, explicó que su decisión responde a la necesidad de volver a sentirse protagonista sobre el césped. "Después de la lesión quería volver al campo cuanto antes, pero hay que respetar las decisiones del míster. Yo quería continuidad y ahora tengo objetivos personales, como jugar y tener continuidad, y ese es mi objetivo ahora en Girona", remarcó, con la mira puesta en jugar el Mundial 2026 con Alemania.

GRAN BIENVENIDA INSTITUCIONAL

El presidente del Girona FC, Delfí Geli, destacó la dimensión del fichaje y lo vinculó al crecimiento del club. "Es un referente de los últimos años, uno de los mejores porteros del fútbol español y mundial. Poder presentarlo como jugador del Girona nos hace reflexionar sobre hasta dónde hemos llegado como club. Marc representa el espíritu del Girona, el de querer crecer, ser mejor y mantenerse en la élite del fútbol nacional y europeo. Le deseamos toda la suerte, que será la nuestra", afirmó.

Por su parte, el director deportivo del Girona, Quique Cárcel, calificó la llegada del alemán como "un auténtico lujo". "Que haya elegido venir a Girona es muy importante para nosotros. Queremos agradecer al FC Barcelona porque nos ha puesto las cosas bastante fáciles. Hablamos de un portero que es uno de los mejores del mundo y nuestro estilo de juego se adapta perfectamente a sus cualidades. En cuanto supimos que podía ser una opción real, no lo dudamos", concluyó.