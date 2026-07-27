Ter Stegen viaja con el Barcelona a Birmingham para la concentración de pretemporada

Archivo - Marc-Andre ter Stegen of Girona FC looks on during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Girona FC and Getafe CF at Montilivi stadium on January 26, 2026 in Girona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portero alemán Marc-André Ter Stegen ha sido incluido por el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, en la lista de 30 futbolistas que han viajado este lunes a Birmingham para la concentración de pretemporada en tierras británicas, informa el club azulgrana en un comunicado.

La presencia de Ter Stegen es la principal novedad en la convocatoria de Flick, a la espera de que se resuelva el futuro del meta alemán, quien ya estuvo cedido en el curso pasado 2025-26 en el Girona, club que descendió a LaLiga Hypermotion en la última jornada del pasado campeonato.

Después de un par de semanas de trabajo en Barcelona, la plantilla 'culer' ha emprendido viaje a las West Midlands de Inglaterra, donde permanecerá en las instalaciones de St. George's Park hasta el próximo 3 de agosto y que incluirá el amistoso el próximo viernes contra el Birmingham City.

Los convocados para esta concentración son Ter Stegen, Héctor Fort, Balde, Araujo, Cortés, Guille Fernández, Toni Fernández, Brian Fariñas, Hamza Abdelkarim, Tommy, Xavi Espart, Aron Yaakobishvili, Karim Adeyemi, Christensen, Fermín, M. Casadó, Gerard Martin, Roony, Ebrima Tunkara, Jofre Torrents, Marc Bernal, Alex González, Shane Kluivert, Szczesny, Orian Goren, Òscar Gistau, Ibrahim Diarra, Jordi Pesquer, Iker Rodríguez y Frenkie de Jong.

Con estos jugadores, el campeón de la pasada LaLiga EA Sports seguirá sumando entrenamientos y cargas y descontando los días para el inicio oficial del curso 2026-27, que será el 23 de agosto contra el Elche, en la segunda jornada el Martínez Valero tras el aplazamiento del Barça-Athletic Club de la primera.