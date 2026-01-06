Ter Stegen vuelve a Barcelona para someterse a pruebas médicas

Marc-Andre ter Stegen during the training day of FC Barcelona ahead the Spanish League, La Liga EA Sports, football match against RCD Espanyol at Ciudad Esportiva Joan Gamper on January 02, 2026 in Sant Joan Despi, Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portero alemán del FC Barcelona, Marc-André ter Stegen, ha tenido que dejar la concentración del equipo en Arabia Saudí para la disputa de la Supercopa de España por problemas físicos, según informó este martes el conjunto blaugrana.

"Ter Stegen abandona la concentración del equipo azulgrana en Yeda para volver a Barcelona y someterse a pruebas médicas. Diego Kochen, portero del filial, se incorporará mañana miércoles a la expedición", se limitó a indicar el actual campeón de LaLiga EA Sports, que no especificó el problema del germano.

El guardameta blaugrana, que hace un mes volvió con el equipo tras estar de baja casi cinco meses por una operación en la espalda, estuvo en la sesión de entrenamiento del Barça previa a su semifinal de este miércoles de la Supercopa ante el Athletic Club.