Teresa Perales: "El deporte ha cambiado cómo me mira la gente, ahora lo hace con admiración"

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La nadadora española Teresa Perales, ganadora de 28 medallas paralímpicas, recalcó este jueves la importancia que supone el deporte en las personas con alguna discapacidad como es su caso, ya que provocó que cambió "cómo" le miraba la gente, que ahora lo hace "con admiración", y aseguró que "España es un gran ejemplo de como el deporte transforma la sociedad".

"Tenemos que aprender a ver las cosas desde otro prisma y, lo más importante, transmitirlas desde otro prisma. El deporte ha cambiado el cómo me mira la gente, antes era como 'pobrecita' y ahora es admiración. Esa oportunidad que ofrece el deporte la tenemos que aprovechar", señaló Perales durante su participación en el Congreso Mundial de Deporte y Turismo que se celebró este jueves en el Estadio Santiago Bernabéu, organizado conjuntamente por ONU Turismo y la Comunidad de Madrid.

La aragonesa ganó su 28ª medalla paralímpica en Paris 2024, donde compitió en una clase más baja (S2) que antaño (S5), y a donde fue "convencida" de que iba a conseguirla. "¿Por qué me voy a quedar en el camino precisamente porque se complica más?", advirtió.

Pese a su palmarés, la zaragozana no da "importancia" a sus medallas, aunque sí es "consciente" de que los deportistas con discapacidad transmiten "un mensaje" o dejan "un poco de huella que ayuda a transformar la sociedad de alguna manera".

"El talento conlleva una responsabilidad y hay que sacarle partido, le doy más importancia a la huella que al conseguir esos grandes triunfos. Lo importante es como una persona que está viendo nuestras competiciones cambia su punto de vista y empieza a pensar que somos deportistas de elite", añadió.

Perales recordó que todos los seres humanos son "supervivientes por naturaleza" y que están "diseñados para salir adelante" a pesar de que sus vidas "se conviertan en más complicadas". "Llevo la silla en el culo, pero no en mi cabeza y cuando transmitimos eso, la sociedad lo vive de una manera muy abierta", puntualizó.

Para la nadadora, "el deporte da un sentimiento de orgullo que genera que todas las personas estén en comunión apoyando un mismo objetivo que sientes como propio". "El deporte está por encima de todo, incluso por encima de la política, que ya es difícil", remarcó con una sonrisa. "Si somos capaces de aprovechar su magia y hacer que sea accesible a todos, podremos enseñar que las competiciones son maravillosas. El deporte crea patria y los deportistas nos convertimos en embajadores", indicó.

"España es un gran ejemplo de como el deporte transforma la sociedad, lo importante es tener la mente abierta", prosiguió la zaragozana, que cree que la normativa ha ido logrado que las barreras físicas casi "no se aprecian en las instalaciones deportivas".

En este sentido, recordó que se ha puesto "tanto el foco en la barrera física" que se han olvidado "a deportistas con discapacidades muy diversas y con grandes discapacidades que además de no tener barreras necesitan personal". Por ello, le dio "la idea" al presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, de conseguir "un cambio importante" a nivel legislativa para que aquellas personas que ayudan a deportistas con discapacidades "puedan ser asistentes como con las personas de gran dependencia".

"Deberíamos pensar que la responsabilidad debe ser compartida porque no existe un escudo protector que evite que no puedas tener una discapacidad sobrevenida. No nos podemos quedar con una normativa de mínimos, siempre se pueden ampliar y su desarrollo es casi infinita", aseveró.

De este modo, cuanta "más gente pueda acceder a la práctica deportiva y a áreas de la vida", esta conseguirá sentirse "más completa como persona". "Creo que es una inversión a futuro. Me encanta ser soñadora y pensar en los demás, no solo en la persona de tu lado. Si fuéramos capaces de ofrecer un camino más sencillo porque no es fácil convivir con una gran discapacidad todo se dulcifica muchísimo", afirmó.