Terim: "No tenemos nada que perder, tenemos que luchar como en una final"

El entrenador del Galatasaray, Fatih Terim, ha asegurado que sus jugadores no tienen "nada que perder" en el duelo de la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones de este martes ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu (21.00 horas), y que por eso lucharán "como en una final" en busca de su última oportunidad de continuar en la máxima competición continental.

"Viendo los números hay una situación clara: si perdemos este partido tenemos que pensar en la Liga Europa. Me alegra saber que mis jugadores vean el partido como una final. No tenemos nada que perder, tenemos que luchar como en una final. Siempre he defendido de que siempre tenemos que tener ese pensamiento", señaló en la rueda de prensa previa al duelo.

Además, el preparador turco explicó que aunque todavía no ha podido marcar, "la filosofía del equipo es de ataque". "Somos un equipo que ha trabajado para generar ocasiones. Si hubiéramos convertido en goles nuestras oportunidades estaríamos en otra situación, condiciona muchísimo la evolución", indicó.

"Lo que tenemos que hacer es marcar, y para eso tenemos que generar ocasiones; hablarlo aquí es fácil. Quiero tener un equipo que no tenga miedo a perder. Estamos dispuestos a asumir la responsabilidad y no tenemos miedo. Contra un equipo como el Real Madrid es noticia cuando ganamos", subrayó.

También reconoció que tienen "un par de problemas" en la plantilla, por lo que puede haber "algún cambio" en el once titular. "Tengo plantilla suficiente, la última alineación que he sacado lo ha hecho muy bien, pero todos tienen que participar. En diciembre tenemos nueve partidos y necesito a todos los jugadores", aseveró.

Por otra parte, Terim no quiso cuestionar la situación de hombres como Gareth Bale y James Rodríguez en el conjunto blanco. "El que decide quién está más fuerte es el técnico. Salga quien salga, tengo que tenerlo en cuenta porque cada jugador del Real Madrid es valioso. No puedo decir que sin esos dos jugadores tiene menos fuerza", apuntó.

Sobre el galés, "uno de los jugadores más veloces del mundo", aseguró que es una satisfacción "verle jugar", y ahondó en la polémica por su viaje a Londres. "Cada técnico tiene su carácter y su reacción. Yo no puedo decidir por otra persona, yo puedo enfadarme y a otro puede darle igual. Para gestionar un problema hay que buscar la solución justa. Ahora mismo sé que hay un problema con Bale en el Real Madrid, pero esa no es mi situación", concluyó.