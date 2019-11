Terim: "El Real Madrid ha jugado un partido fabuloso"

Publicado 06/11/2019 23:35:46 CET

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Galatasaray, Fatih Terim, reconoció la superioridad del Real Madrid este miércoles (6-0) en la cuarta jornada de la fase de grupos de la 'Champions' y aseguró que el conjunto blanco realizó "un partido fabuloso", mientras que ellos lo hicieron "lamentable".

"No esperábamos ese resultado tan abultado, nuestro juego ha sido lamentable. Lamentamos mucho nuestra actuación, hemos empezado 3-0 perdiendo y ha sido muy complicado levantarse con ese inicio. No podemos decir que es fácil jugar contra el Real Madrid, pero no podemos arrancar así. A mis aficionados les digo que queríamos otro partido", analizó.

"Queríamos ser un equipo luchador y no lo hemos conseguido. Estamos tristes, perder de esta manera duele más. Hasta enero o finales de diciembre tenemos varios partidos por delante y necesitamos a estos jugadores física y mentalmente. Les necesito. El único mensaje de hoy es que ha sido una verdadera pena", añadió el técnico turco.

Además, el veterano entrenador del 'Galata' no tuvo problemas en admitir la gran actuación de su rival. "El Real Madrid esta noche ha sido fabuloso, hay que reconocerlo, pero nosotros no hemos resistido de ninguna manera. Le hemos dado muchas facilidades y nos hemos desconectado muy pronto del partido. Es un equipo grande, ellos han jugado muchísimo mejor que el partido de ida", apuntó.

"Nosotros tenemos que hablar de forma relajada sobre nuestros problemas y complicaciones. Es mi responsabilidad que haya problemas de juego, pero hay otras cosas que queremos hacer y para ello tenemos que esperar", manifestó.

"Soy yo quien tiene que resolver estos problemas. Hago la autocrítica, no hemos resistido y no hemos luchado. Podíamos perder, pero luchando. Los chicos han hecho todo lo que han podido y el responsable soy yo", finalizó Terim.