Teté Ferreiro, nueva directora ejecutiva de la Gasol Foundation

La Gasol Foundation nombra a Teté Ferreiro nueva directora ejecutiva - GASOL FOUNDATION

BARCELONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Gasol Foundation ha anunciado la incorporación de Teté Ferreiro como nueva directora ejecutiva en un momento de crecimiento y consolidación del proyecto, en un movimiento estratégico para seguir impulsando su misión de reducir la obesidad infantil y promover el bienestar integral de niños, niñas y sus familias.

Ferreiro cuenta con una amplia trayectoria profesional vinculada a la comunicación y al impacto social, y ha sido directora ejecutiva de la Fundación Elena Barraquer durante los últimos nueve años, una experiencia que, según la entidad, aportará visión estratégica y liderazgo para afrontar los retos de los próximos años.

"Es una gran alegría contar con su liderazgo en esta nueva etapa. Su experiencia y compromiso van a ser fundamentales para seguir creciendo y avanzando en nuestro propósito de reducir la obesidad infantil", señaló el presidente y cofundador de la fundación, Pau Gasol.

La incorporación de la nueva directora ejecutiva permitirá reforzar el trabajo que la fundación desarrolla desde su creación, centrado en la promoción de la actividad física, una alimentación saludable, el descanso adecuado y el bienestar emocional como pilares clave para prevenir la obesidad infantil.

Este nombramiento llega en un contexto de crecimiento sostenido de la Gasol Foundation, tanto en el desarrollo de programas como en el alcance de sus iniciativas, apoyado en el compromiso de su equipo, aliados estratégicos e instituciones colaboradoras.

Con este paso, la entidad fundada por los hermanos Pau Gasol y Marc Gasol reafirma su voluntad de seguir liderando el abordaje de la obesidad infantil y consolidar un proyecto orientado a mejorar la salud de las futuras generaciones.