Therabody, patrocinador del equipo Red Bull de fórmula uno.

La empresa de terapia de percusión Therabody ha firmado un acuerdo de patrocinio para esta temporada de 2021 con el equipo de fórmula uno Red Bull, en el que militan los pilotos neerlandés Max Verstappen y el mexicano Sergio Pérez y cuya temporada arranca este 28 de marzo con el Gran Premio de Bahrain.

En el Gran Premio de Brasil de 2019, el equipo de boxes de Red Bull Racing estableció un nuevo récord al conseguir cambiar las cuatro ruedas del coche de Max Verstappen en solo 1,82 segundos. Pero los esfuerzos de la escudería, que incluyen nueve de las diez paradas en boxes más rápidas de la temporada pasada, vienen con innumerables horas de intenso entrenamiento que pasan factura.

Para ayudar al equipo a recuperarse de forma más rápida y eficaz, Red Bull Racing ha anunciado a Therabody como su Socio Oficial de Recuperación.

Therabody es el creador del primer dispositivo de terapia percusiva manual, Theragun, que se utiliza para acelerar la recuperación y apoyar el rendimiento deportivo en general. Desde su lanzamiento oficial en 2016, la empresa evolucionó de Theragun a Therabody, con un ecosistema de productos, contenidos y servicios de bienestar basados en la ciencia y la investigación.

Los dispositivos y servicios de Therabody son utilizados por más de 250 equipos deportivos profesionales y deportistas de todo el mundo, y a través de su asociación con Red Bull Racing, la compañía impulsará el deporte más rápido del mundo.

En cada carrera de la temporada 2021, Max Verstappen, Sergio Pérez y el equipo de boxes más veloz de la fórmula uno tendrán acceso a los dispositivos de terapia percusiva con Bluetooth de Therabody para ayudar a optimizar el calentamiento y la recuperación para garantizar que estén en la mejor condición posible antes de la carrera.

El director del equipo Red Bull Racing, Christian Horner, dijo que, desde fuera, la Fórmula 1 "puede no parecer un deporte muy físico, especialmente para los mecánicos en el garaje". "Pero estos chicos trabajan increíblemente duro para estar en la mejor condición posible y si no lo estuvieran, las paradas en boxes de 1,82 segundos no serían posibles. El inconveniente es que la intensa preparación y la repetición puede causar dolor muscular por lo que el formar un equipo con Therabody ayudará a mitigarlo y a que el equipo se recupere más rápido para que pueda rendir al máximo", comentó.

Por su parte, el doctor . Jason Wersland, fundador y director de Therabody, indicó que el equipo Red Bull Racing es "mundialmente conocido por su velocidad". "Desde los pilotos hasta el equipo de boxes, cada miembro trabaja increíblemente duro física y mentalmente, la recuperación efectiva es fundamental para el éxito del equipo. Therabody tiene el honor de apoyar al equipo Red Bull Racing y desarrollar protocolos que ayuden a mejorar su recuperación y maximizar su rendimiento", señaló.