Thiago Fernández llega al Oviedo cedido por el Villarreal

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Oviedo y el Villarreal anunciaron este jueves la cesión al conjunto asturiano del centrocampista argentino Thiago Fernández hasta final de temporada.

"El Villarreal y el conjunto de la capital del Principado han acordado la cesión del centrocampista argentino hasta final de temporada", comunicó el Oviedo.

El mediocentro argentino se formó como futbolista profesional en las categorías inferiores del Club Atlético Vélez Sarsfield. Fernández, de 21 años, destacó en el primer equipo del club argentino hasta llamar la atención del Villarreal.

Una grave lesión de rodilla en diciembre de 2024 truncó su progresión en el 'Submarino'. "Con su llegada al club azul, el joven centrocampista argentino aportará calidad, llegada y desequilibrio al centro del campo oviedista", dice el equipo asturiano, colista de LaLiga EA Sports tras la primera vuelta.