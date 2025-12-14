Thierry Ndikumwenayo y el equipo masculino se coronan campeones de Europa de cross - RFEA

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Thierry Ndikumwenayo se ha proclamado este domingo campeón continental de cross durante la 31ª edición del Campeonato de Europa de Campo a Través, que se ha celebrado este domingo en la localidad portuguesa de Lagoa y en la que el equipo masculino absoluto también se ha colgado oro, una de las ocho medallas conquistadas por España en la cita -tres oros, dos platas y tres bronces-.

Ndikumwenayo, nacido en Burindi hace 28 años, superó en un emocionante duelo al francés Jimmy Gressier, campeón del mundo de 10.000 metros en Tokio, para cerrar su carrera con una marca de 22:05. Con ello, mejora su actuación de la edición anterior, la de 2024, en la que se colgó la medalla de bronce.

La victoria de Ndikumwenayo también lideró el oro del equipo masculino absoluto, con Abdessaman Oukhelfen, sexto con un tiempo de 22:27, y Aarón Las Heras, noveno con 22:30, metiéndose en el 'Top 10'. Además, Ilias Fifa terminó duodécimo (22:38), Said Mechaal, 47º (23:38) y Dani Arce 54º (23:51).

Por su parte, el equipo femenino absoluto solo pudo ser séptimo, con Idaira Prieto como mejor española al terminar decimoséptima (26:06) y con Ángela Viciosa decimoctava (26:10). Carolina Robles fue 33ª (26:26); Carla Gallardo concluyó 34ª (26:36); Majida Maayouf, subcampeona de Europa de maratón, 37ª (26:53); e Isabel Barreiro, 51ª (27:25). También terminó en séptima posición el relevo mixto integrado por Esther Guerrero, Mohamed Attaoui, Mariano García y Marta Mitjans.

La otra presea dorada de la delegación española llegó de la mano de María Forero, que se coronó campeona Sub-23 (19:59) después de ser oro Sub-20 en Piamonte 2022. Además, lideró el bronce del equipo femenino de la categoría junto a Marta Serrano -sexta, 20:38-, Mireya Arnedillo -18ª, 21:12-, Jimena Blanco -33ª, 21:43- y Rocío Garrido -38ª, 21:47-.

También bronce fue el equipo Sub-23 masculino, formado por Jaime Migallón -quinto, 18:06-, Ciro Martín -17º, 18:23-, Marín Segurola -20º, 18:27-, Rubén Leonardo -22º, 18:28-, Mesfin Escamilla -32º, 18:38- y Aleix Vives -59º, 19:23-.

Por otra parte, Óscar Gaitán consiguió la plata en categoría Sub-20 masculina, comandando el bronce del equipo que completaron Alex Ibáñez -14º, 13:36-, Ander Aramendi -29º, 13:55-, Andrés Lara -29º, 13:59-, Mario Palencia -61º, 14:13- y Guillermo Sánchez -68º, 14:18-.

Por último, el equipo femenino Sub-20, formado por María Viciosa -11ª, 15:30-, Mara Rolli -13ª, 15:31-, Claudia Gutiérrez -14ª, 15:33- Sandra González -22ª, 15:44-, Andrea Buenavida -39ª, 15:59- e Inés Herault -41ª, 16:01-, se llevó la plata.