Thomas: "El Atlético de Madrid me acogió desde el principio"

04/10/2019

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Atlético de Madrid Thomas Partey, considera que el club colchonero es "único" y por ello valora cada momento vivido con el equipo, donde ha "aprendido mucho" cada año de todos los jugadores que han pasado por allí, y mostrándose "contento con el trabajo" que ha realizado desde que llegó.

"Es un equipo único que me ha acogido desde el principio, me siento como un atlético desde que llegué aquí. Mi momento favorito para mí son todos los años que he estado aquí porque he aprendido mucho, cada año voy aprendiendo de muchos jugadores que han pasado por aquí. Yo la verdad que estoy muy contento con el trabajo que llevo haciendo desde que llegué aquí", expresó Thomas a Europa Press durante un acto promocional con 'LG'.

El ghanés, consolidado en el once de Diego Pablo Simeone, expresó que se encuentra "muy bien" porque el equipo está "en un buen momento" y "pueden llegar cosas importantes". "Cuando las cosas van bien trabajo más y cuando no, intento hacer lo máximo posible para encontrarme mejor", señaló.

"Creo que cada año voy mejorando, el año pasado intenté mejorar, este año también sigo creciendo y cada año voy haciendo las cosas mejor. Estoy contento con el trabajo que estoy haciendo", subrayó el mediocentro.

Thomas, que está dispuesto a jugar en cualquier posición para ayudar al equipo, añadió que, aunque en LaLiga Santander parece que el club colchonero no acaba de funcionar, siempre tienen el "mismo estilo de juego" y siguen "las instrucciones" del 'Cholo' intentando hacer un "buen trabajo".

Además, con una plantilla renovada, espera que este año el Atlético rompa con la mala racha en Champions y lleguen "más lejos que los últimos años". "La Champions acaba de empezar y ahora tenemos que intentar ganar todos los partidos que vienen. Tenemos un partido el domingo y pensamos ganarlo, vamos mejorando en todo lo que tengamos que mejorar", comentó.

"Los nuevos fichajes están trabajando bien, han llegado con mucha fuerza y me gusta mucho la competencia que tenemos. Esto es mejor para el crecimiento del equipo y también para los jugadores individualmente", recalcó Thomas.

El centrocampista no mostró miedo ante el partido de vuelta ante la Juventus que disputarán el próximo 26 de noviembre, aunque admitió que será un "partido complicado, con mucha intensidad y mucho sacrificio", mientras que recordó que tuvieron el "control de todo el partido" cuando se enfrentaron hace unas semanas en el Wanda Metropolitano, a pesar de tener que igualar un 0-2.

"Antes de llegar a ese partido contra la Juventus tenemos muchas cosas por delante, primero tenemos que pasar los demás partidos y luego pensar en jugar contra ellos en Turín", sentenció el futbolista internacional.

El centrocampista del Atlético realizó estas declaraciones a Europa Press tras acudir a la Madrid Games Week para prestar su imagen a la presentación de LG Electronics en el stande de GAME de la feria de su porfolio de monitores 'gaming' enfocados a trasmitir, de una forma más inmersiva, la experiencia 'gaming'. El futbolista colchonero disputó unas partidas al videojuego 'FIFA 20', aunque admitió que no suele jugar mucho en casa.