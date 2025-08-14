Thomas Frank: "Demostramos que podemos competir contra cualquier equipo"

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Tottenham, Thomas Frank, sacó los aspectos positivos de la derrota en los penaltis contra el París Saint-Germain en la final de la Supercopa de Europa, sobre todo que demostraron que pueden "competir contra cualquier equipo del mundo" después de casi tumbar "al mejor".

"Creo que hicimos un muy buen partido contra uno de los mejores equipos del mundo, quizás el mejor en este momento. Los tuvimos justo donde queríamos durante unos 80 minutos hasta el 2-1, y luego, por supuesto, el ritmo cambió un poco", dijo en TNT Sports, deseando pasar rápido la decepción y empezar bien la Premier.

El preparador danés se estrenó en partido oficial con el cuadro londinense rozando un título histórico para los Spurs, con un 0-2 a favor a cinco minutos del final. "El equipo, los jugadores, el club, la afición, hay muchos motivos para estar contentos. Es como una moneda al aire cuando se va a una tanda de penaltis", afirmó.

"Demostramos que nos podemos adaptar y podemos ser pragmáticos, y necesitábamos serlo contra un equipo como el PSG. La forma en que queríamos defender, con presión alta y defensa baja, fue excelente, casi perfecta, y también las jugadas a balón parado fueron muy buenas y peligrosas. Por momentos, creo que demostramos que podemos jugar contra cualquier equipo del mundo. Es algo positivo que me llevo de esto", añadió.

Frank insistió en la importancia de las jugadas a balón parado y confió en que lleguen fichajes. "Es clave. Para cualquier equipo debería ser un arma. Nos centraremos en ello porque creo que es un aspecto clave. Nos gustaría reforzar la plantilla. Trabajamos muy duro para ver si podemos lograrlo. En general, estoy muy contento con la plantilla, pero en cualquier mercado de fichajes intentamos ver si podemos reforzarla antes de que se cierre", afirmó.