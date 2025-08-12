Thomas Frank: "Es un partido grande y una gran oportunidad"

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Tottenham Hotspur, Thomas Frank, ha comentado este martes que la final de la Supercopa de Europa ante el Paris Saint-Germain es "un partido grande" a la vez que un "gran desafío" y una "gran oportunidad" para el club, y que no siente "presión".

"Para el club, para el equipo, para mí y para todos los que están involucrados en Tottenham Hotspur es un partido grande, un gran desafío y una gran oportunidad. La manera en que mi cerebro tiene de enfocarlo es sin presión", afirmó el entrenador del Tottenham en la rueda de prensa previa a la final de la Supercopa de Europa.

Frank confesó que su equipo ha tenido una pretemporada "más normal" que el PSG. "Hay pros y contras en cada aspecto. Han tenido una temporada larga y han jugado muchos partidos recientemente. Eso todavía está en el cuerpo, y ahora han recuperado esa frescura que es tan importante para jugar estos partidos. Será un partido competitivo", añadió.

Un duelo que será el primer partido oficial para el técnico británico al frente del Tottenham, y que cree que llega en "el momento correcto". "Ahora es el momento correcto. Estamos listos. Es justo decir que probablemente el PSG están un poco más bajos de forma, pero estoy 100% seguro y convencido de que serán muy competitivos", explicó.

El entrenador de los Spurs destacó la importancia del 'Cuti' Romero para parar el ataque de los parisinos: "Es un jugador muy importante para el equipo y ha estado en grandes finales. Su experiencia será crucial".

También destacó el nivel de Khvicha Kvaratskhelia, un jugador "especial" y un "talento único". "El modo en que maneja el balón y sus habilidades son excepcionales. Pese a ello, tenemos buenos defensores y un buen plan para poder detenerlo, aunque es imposible hacerlo totalmente", agregó.

Por último, Thomas Frank opinó sobre sus favoritos para el Balón de Oro. "Entiendo que hay muchos jugadores del PSG que están en la lista. Es como cuando el Barcelona tuvo 6 o 7 jugadores que fueron nombrados entre los 10 mejores jugadores del mundo. Eso también explica la magnitud del reto que tenemos por delante mañana. Todos han tenido una gran temporada en todos los aspectos. Probablemente no tengo un favorito en este momento", concluyó.