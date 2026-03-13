Thomas Partey negará los dos nuevos cargos de violación

Archivo - 05 August 2025, United Kingdom, London: Former Arsenal footballer Thomas Partey at London's Westminster Magistrates' Court where he is accused of rape. Partey, 32, of Hertfordshire, is accused of five counts of rape and one count of sexual assau - Yui Mok/PA Wire/dpa - Archivo

LONDRES, 13 Mar. (dpa/EP) -

El futbolista del Villarreal CF Thomas Partey negará las dos nuevas acusaciones de violación que se añaden al procedimiento que mantiene abierto desde 2025, según ha informado su abogada en el tribunal, ya que el centrocampista, concentrado con su equipo para el encuentro de LaLiga EA Sports ante el Deportivo Alavés, no compareció en el banquillo durante la primera vista.

El jugador ghanés, de 32 años, fue acusado el mes pasado de dos cargos de violación de una mujer durante una cita en diciembre de 2020, cuando era futbolista del Arsenal.

El viernes, en el Tribunal de Magistrados de Westminster, Partey no se presentó en la sala mientras el magistrado adjunto Tan Ikram se ocupaba de las fases preliminares del caso. El futbolista había sido eximido de asistir a la vista, pero su abogada, Emma Fenn, indicó que tiene intención de declararse inocente de ambos cargos.

Partey fue acusado el año pasado de cinco cargos de violación contra dos mujeres y de agresión sexual contra una tercera presunta víctima, tras una investigación de la Policía Metropolitana. Ya se ha declarado inocente de todas esas acusaciones, que se remontan a 2021 y 2022, y está previsto que se enfrente a juicio en el Tribunal Penal de Southwark en noviembre.

El tribunal escuchó el viernes que las dos nuevas acusaciones de violación salieron a la luz después de que se revelara la primera serie de cargos. "El señor Partey se enfrenta a otros dos cargos de violación que se remontan a diciembre de 2020. La denunciante se presentó después de que se difundieran ampliamente las noticias sobre otros asuntos del señor Partey", indicó ante el tribunal la fiscal del caso, Arabella MacDonald.

El juez Ikram remitió los dos nuevos cargos de violación -que involucran a una cuarta presunta víctima- al Tribunal de la Corona para una vista el 10 de abril. En los nuevos cargos, el centrocampista ghanés está acusado de violar en dos ocasiones a una mujer en Londres un día de diciembre de 2020.

El futbolista, que anteriormente vivía en Potters Bar, en Hertfordshire, fichó por el Arsenal procedente del Atlético de Madrid en octubre de 2020 en un traspaso por valor de unos 45 millones de euros, antes de abandonar el club inglés en junio del año pasado camino del Villareal.

Ha disputado más de 50 partidos con Ghana, incluyendo la Copa del Mundo y la Copa Africana de Naciones. Partey quedó en libertad bajo fianza el viernes, con la condición de que no se ponga en contacto con la presunta víctima. Se espera que asista a la próxima vista judicial en abril.