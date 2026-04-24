La Titan Desert regresa a la dureza más pura de Marruecos y sin favoritos claros

Archivo - Imagen de la Skoda Titan Desert de 2024 en Marruecos - SKODA TITAN DESERT - Archivo

BARCELONA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Skoda Titan Desert Marruecos 2026 arranca este sábado con una edición que mira al pasado para seguir avanzando hacia el futuro, ya que la prueba regresa a la esencia más salvaje de la carrera, con seis etapas, cerca de 600 kilómetros entre Boumalne Dades y Maadid y un recorrido que endurece la montaña, multiplica el protagonismo del desierto y convierte la navegación en un factor todavía más decisivo.

Serán 475 Titanes de 28 nacionalidades los que afronten esta aventura, con 424 hombres y 51 mujeres en el pelotón, en una edición que promete una batalla entre nombres ilustres, con exprofesionales del ciclismo en ruta, y especialistas que ya saben lo que significa ganar en Titan World Series.

La ausencia del vigente campeón masculino, Andrey Amador, abre el abanico de aspirantes, pero el gran favorito parece ser Luis León Sánchez. El murciano, referente del equipo Cleardent, ya sabe lo que es conquistar Marruecos y también ha ganado en Almería y Arabia Saudí, un palmarés que le sitúa como principal candidato a heredar el trono.

No lo tendrá sencillo. Luis Ángel Maté, líder de KH7, llega con experiencia, victorias de etapa y una general en Titan Forest Patagonia, además de un bloque potente a su alrededor. Junto a él estarán dos debutantes de enorme cartel como Dani Moreno y el recién retirado del ciclismo profesional Jonathan Castroviejo, ambos con una extensa trayectoria WorldTour.

También asoma como posible revelación el chileno José Luis Rodríguez, una de las grandes sorpresas de Patagonia, además de los habituales especialistas de la prueba como Pablo Guerrero, Noel Martín, Vicente Quiles, Jorge Lamiel u Oriol Colomé, nombres acostumbrados a sobrevivir cuando la carrera deja de ser una cuestión de piernas para convertirse en una cuestión de resistencia.

En categoría femenina sí estará la vigente campeona, Pilar Fernández, líder del poblado equipo KH-7 que firmó un brillante 2025 con victorias en Marruecos y Chile y un segundo puesto en Almería pese a competir con problemas físicos. Su gran rival será, probablemente, la mujer más dominante en la historia reciente de Titan World Series.

La neerlandesa Tessa Kortekaas ha disputado seis pruebas de este formato y ha ganado cinco, incluidas dos Titan Desert Marruecos, además de pelear en ocasiones por entrar en el top 10 absoluto. Su presencia convierte la general femenina en uno de los grandes focos de esta edición.

El recorrido buscará precisamente eso: eliminar cualquier margen de comodidad. Las dos primeras etapas explotarán la cordillera del Atlas y devolverán a la carrera un arranque de alta montaña. El primer día ya servirá de aviso, con una larga subida inicial, un técnico descenso, el paso por el río N'goum y el exigente tramo Skoda Challenge: 4,5 kilómetros de ascensión, casi 400 metros de desnivel y rampas de hasta el 15 por ciento que pueden empezar a marcar diferencias desde el primer golpe de pedal. Con 60 segundos de bonificación para el ciclista y la ciclistas más rápidos.

La segunda jornada mantendrá ese perfil montañoso, con pistas de subida constante, un gran puerto por pista, un descenso espectacular hasta un cañón pedregoso y la llegada al primer campamento real de esta edición, antes de que la carrera cambie completamente de piel.

El desierto aparecerá de forma plena en la tercera etapa, primera parte de la tradicional maratón. Será el paso de la montaña al vacío: largas rectas, pistas abiertas, un lago salado cruzado en diagonal y el primer gran ejercicio de autosuficiencia, con todos los participantes compartiendo una noche de campamento sin las comodidades habituales.

Pero el gran examen llegará en la cuarta etapa. Más de 120 kilómetros de puro desierto y un trazado prácticamente inédito convertirán esa jornada en el corazón competitivo de la prueba. Oueds secos, lagos salados, pistas arenosas, una subida dura y descensos técnicos compondrán el día más exigente de una edición diseñada para castigar.

Las dos últimas etapas pondrán el foco en la navegación. La quinta incluirá un sector sin ruta marcada de unos 20 kilómetros, además de un paso de dunas que obligará a afinar tanto la orientación como la gestión de fuerzas. La sexta, lejos de ser un simple paseo triunfal, terminará con un descenso inédito en la historia de la prueba antes de alcanzar la clásica meta de Maadid.

La organización mantiene además sus distintas modalidades competitivas. La Titan clásica permitirá competir en solitario o por parejas y será la que dé acceso a la clasificación Élite, mientras que la categoría Skoda Adventure propone una experiencia todavía más extrema, con una maratón permanente, autosuficiencia casi total y pernoctaciones en haimas sin mobiliario.

También habrá clasificaciones especiales por equipos, como Corporate, Ambassador, dúos mixtos o masculinos y equipos de tres corredores, una fórmula que amplía el perfil de participantes y convierte la prueba en algo más que una simple carrera de mountain bike.

Paralelamente, la modalidad eBike seguirá creciendo y en 2026 batirá su récord de participación. Más de 40 ciclistas afrontarán un recorrido específico de cuatro etapas y 235 kilómetros, compartiendo parte del escenario con el resto del pelotón y confirmando la apuesta de la prueba por la modernización y la sostenibilidad.

Con tres antiguos ganadores masculinos en la salida -Luis León Sánchez, Ondrej Fojtík y Melcior Mauri- y tres vencedoras femeninas -Pili Fernández, Tessa Kortekaas y Ramona Gabriel (participa en duo mixto junto a su pareja Toni Moreno)-, la Titan Desert Marruecos 2026 apunta a una edición de clásicos. Una carrera que vuelve a endurecerse para recordar que, en el desierto, la historia nunca garantiza nada.