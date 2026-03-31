La Titan Forest Patagonia abre inscripciones con un formato combinado de gravel y bici de montaña. - TITAN FOREST PATAGONIA

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de la Titan Forest Patagonia, que se disputará del 2 al 5 de noviembre en la región chilena de Aysén con un formato novedoso que mezcla gravel y bici de montaña, ha abierto este martes inscripciones con una tarifa de menos de 1.100 euros para los 40 primeros dorsales, anunciaron los organizadores en un comunicado.

Considerado el 'Dakar del ciclismo', el evento presentará un formato nunca antes visto en los más de 20 años de historia de las Titan World Series, ya que los participantes podrán elegir cualquiera de las dos modalidades disponibles: gravel y mountain bike. La salida y la meta serán compartidas en cada etapa para los dos pelotones, pero tendrán tramos exclusivos para cada disciplina.

Asimismo, la Titan Forest Patagonia ofrecerá la Light Experience, una opción que incluye todos los servicios de la inscripción regular menos carpa y cama, la cual tiene que ser provista por cada deportista dentro de un espacio que se les designará dentro del campamento. Esta alternativa, más económica, busca ampliar el universo de participantes dentro de este gran evento.

La región de Aysén volverá a ser protagonista de la Titan Forest Patagonia. Esta vez sus bosques, senderos, montañas y ríos dejarán imágenes aún más increíbles que el año anterior. La comuna de Río Ibáñez, aún más remota, prístina y salvaje que la de 2025, será el epicentro de una de las carreras más especiales de la historia de Titan World Series.

Así lo piensan también el ganador y la ganadora de la edición de la Titan Forest Patagonia 2025. "A la gente que quiera venir le diría que no se lo piense dos veces. No les va a defraudar. Van a conocer uno de los lugares más hermosos que jamás hayan visto", señaló el exciclista profesional Luis Ángel Maté.

Por su parte, Pilar 'Pili' Fernández, toda una veterana de la carrera y ganadora en Marruecos y Chile, pone el foco en la convivencia. "El ambiente que se respira aquí no tiene nada que ver con el que se vive en cualquier otra carrera. Es compañerismo entre personas que no se conocen. Te pasa cualquier cosa y siempre tienes a alguien que te ayuda. Es algo muy especial", manifestó.