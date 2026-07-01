Tolón reconoce los éxitos del baloncesto español en silla de ruedas: "Celebramos mucho más que medallas"

La ministra de Deportes Milagros Tolón ha reconocido los éxitos del baloncesto español en silla de ruedas. - CSD

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha destacado este miércoles los éxitos del baloncesto en silla de ruedas en una recepción en la sede de su ministerio con representantes de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF).

En el encuentro, Milagros Tolón ha estado acompañada por el presidente de la FEDDF, Enrique Álvarez; el director general del Comité Paralímpico Español (CPE), Francisco Botía; el director de Ilunion, Miguel Sagarra, así como por integrantes de las selecciones españolas masculina y femenina de baloncesto en silla de ruedas y del CD Ilunion.

La ministra de Deportes ha felicitado a la selección masculina por la conquista, por primera vez, en su historia del Campeonato de Europa, disputado en octubre de 2025 en Sarajevo, de donde la selección femenina, que recientemente certificó su clasificación para el Mundial de Ottawa (Canadá), regresó con una medalla de bronce.

Estos resultados consolidan a España entre las grandes potencias internacionales. La ministra también ha reconocido la temporada del CD Ilunion, que ha firmado un histórico triplete al proclamarse campeón de Europa, campeón de la Superliga Fundación ONCE y campeón de la Supercopa de España.

Durante su intervención, la titular de la cartera de Deportes ha subrayado que estos logros son el resultado del talento y la dedicación de los deportistas, así como del trabajo conjunto de las entidades que impulsan el deporte practicado por personas con discapacidad en nuestro país.

La ministra ha agradecido especialmente la labor de la FEDDF y de su presidente, Enrique Álvarez, por "su dedicación, compromiso y apoyo constante" a los deportistas españoles. Este reconocimiento lo ha hecho extensivo al Comité Paralímpico Español por su papel en la promoción del deporte practicado por personas con discapacidad y en el acompañamiento a los deportistas en su camino hacia la excelencia.

"Hoy celebramos mucho más que títulos y medallas. Celebramos el esfuerzo, la perseverancia y la capacidad de inspirar a toda la sociedad a través del deporte", ha afirmado la ministra Milagros Tolón, quien ha trasladado su enhorabuena a los equipos y les ha deseado nuevos éxitos en las próximas competiciones.