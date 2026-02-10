Tomàs Guarino: "Los jueces han sido justos, han puntuado lo que había que puntuar"

February 10, 2026, Milan, Lombardy, Italy: Given Minion's music permission after days of legal wrangling and online outcry, TOMAS GUARINO SABATE performs his Men's Single Skating short program of the Figure Skating Team Event at the Milano Cortina 2026 Wi - Europa Press/Contacto/Mickael Chavet

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El patinador artístico español Tomàs Llorenç Guarino ha considerado "justos" a los jueces del programa corto durante los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, habiendo valorado "lo que había que puntuar" de su rutina, siendo vigesimoquinto y quedándose fuera de la final del programa libre en esta cita de Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia).

"Me esperaba que los puntos fueran un poquito más bajos debido al error y todo. Pero aun así, han sido justos, han puntuado lo que había que puntuar", declaró Guarino este martes a los micrófonos de Eurosport desde el Unipol Forum de Assago, donde él cosechó finalmente 69,80 puntos.

"He conseguido acabar bien el disco. He empezado un poco corriendo, un poco nervioso con ese primer salto, no ha salido como quería, pero es que iba un poco nervioso. Después de seis minutos, no conseguía calibrarme. Contento de que finalmente después de ese salto me he conseguido recentrar. No he ralentizado el ritmo; al contrario, he acelerado, pero siempre estando presente en ese momento y dándolo todo", subrayó.

Por otra parte, agradeció el cariño que le habían mostrado sus más allegados. "Sí, lo he notado, lo he notado. Estoy muy agradecido a todos. Sé que hay muchos amigos que han venido a verme. Ahora tengo ganas de subir a la grada, a ver si puedo encontrar a algunos y saludarlos, que a algunos hace años que no los veía", afirmó el deportista catalán.

"Me han dicho que me han tirado la tira de peluches. La verdad es que ni me he dado cuenta, estaba focalizado en lo mío y voy a recuperarlos después, voy a guardarlos todos", concluyó Guarino sobre el apoyo recibido.