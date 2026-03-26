Tomas Guarino no se clasifica para la final del Mundial de Patinaje Artístico

Archivo - El patinador español Tomás Guarino durante los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 - NACHO CASARES - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El patinador español Tomás Guarino no pudo clasificarse este jueves para la final de la competición individual del Campeonato del Mundo de Patinaje Artístico que se está disputando en Praga tras finalizar vigesimonoveno en el Programa Corto.

El catalán aspiraba a superar el corte para luego intentar mejorar la vigésima posición del año pasado y desquitarse también de su no clasificación para la final de los pasados Juegos Olímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia), pero esta vez se quedó lejos de los 24 clasificados.

Con su conocido programa basado en los 'Minions', Tomás Guarino firmó una puntuación de 69.12, lastrado por un error inicial y algo menor a la de su participación olímpica (69.80) y lejos de la mejor que tiene en el corto, los 74.89 que logró en el anterior Mundial y que le habría metido entre los finalistas.

Estos estará encabezados por el gran favorito a la medalla de oro, el estadounidense Ilia Malinin, que acude a la capital checa tras su fallo en el Programa Largo de los Juegos que le privó incluso de subir al podio y que sumó 111.29, para finalizar por delante del francés Adam Siao Him Fa (101.85) y estonio Aleksandr Selevko (96.49).