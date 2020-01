De Tomás: "Tendré mucho peso en conseguir el objetivo, no tengo problema"

Publicado 09/01/2020 17:33:54 CET

"Ojalá al final se consiga todo porque no me gusta perder en nada"

BARCELONA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El nuevo jugador del RCD Espanyol Raúl de Tomás ha señalado en su presentación que acepta con responsabilidad el liderazgo que debe asumir en materia ofensiva en el equipo de cara a conseguir el objetivo de la permanencia, algo que cree que lograrán y que espera que así sea porque no le gusta perder "en nada".

"Sé la responsabilidad que voy a tener en este equipo, soy consciente de ello y no tengo ningún problema en aceptarlo. Confío en mis posibilidades. Asumo con responsabilidad el hecho de ser importante en esta plantilla y que tendré mucho peso en conseguir el objetivo, no tengo problema", aseguró en rueda de prensa.

De Tomás aseguró que en el Benfica perdió parte de su "esencia", que ya ha recuperado en un sólo día en el Espanyol, al que llega "muy contento y feliz". "Quería venir desde que hablamos con Rufete, que me dio la confianza que necesitaba en este momento. Una de las cosas que me dijo era que había un gran grupo, un buen equipo. Necesitaba a alguien que recuperara mi confianza y Rufete, con una sola llamada, lo hizo", aseguró.

Con esa confianza le llega también la motivación y la convicción de que el Espanyol logrará la permanencia. Además, no tiene problema en ser el jugador más caro de la historia del club. "Me motiva ser el más caro de la historia, siendo un club tan importante. Me motiva y me llena de responsabilidad que voy a asumir, voy a darlo todo para devolver la confianza que han depositado en mí", se sinceró.

"Soy muy agradecido y agradezco el hecho de que el club, en la situación en que yo estaba, haya pagado un precio tan grande, porque estaba casi inactivo. Soy un personaje en esta historia que creo que el club va a marcar, creo que se va a conseguir. Ojalá se consiga el objetivo y sea partícipe de ello", auguró.

Y es que reconoció que es ambicioso y competitivo en todo. "Es una de las cosas que más me argumentan, soy competitivo y no me gusta perder a nada. La situación que vive el club me motiva aún más, ojalá al final se consiga todo porque no sería bueno para nadie no hacerlo y no me gusta perder en nada", explicó.

Como ejemplo, un Raúl Tamudo al que le gustaría igualar en cifra de goles. "Tamudo es un ejemplo perfecto para cualquier jugador y delantero, ojalá pudiera hacerlo igual que él. Ya me bastaría", se sinceró.

También espera ser parte de la familia 'perica', y es que ha firmado hasta el 2026 con la intención de asentarse en el club. "Sé que es un club muy familiar, parecido al Rayo Vallecano en eso. Ojalá la gente sienta que yo soy familiar y yo pueda sentirlo de ellos. Mi idea es hacer historia aquí y conseguir grandes cosas con el Espanyol", apuntó.

Por su parte, el director de fútbol profesional del club, Rufete, aseguró que Raúl de Tomás llega para ayudar. "Tenemos un reto muy bonito por delante y has querido venir para hacerlo, nuestra gente desea que tengamos resultados cada semana y sabemos que nos vas a ayudar. El club está en crecimiento y era una oportunidad muy buena para el club que Raúl estuviera aquí. Tenemos que disfrutar, tenemos cinco meses por delante para conseguir el objetivo", destacó.