Tommy Paul gana con épica el título ATP de Houston

Archivo - Tommy Paul - Jean Catuffe / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista estadounidense Tommy Paul se proclamó campeón del torneo ATP de Houston (Estados Unidos) al imponerse este domingo en la final (6-1, 3-6, 7-5) al argentino Román Burruchaga.

Paul se hizo con su primer trofeo sobre tierra batida, quinto de su palmarés y primero desde 2024, después de salvar tres bolas de partido en el tercer set. Burruchaga acarició el primer título de su carrera, en su primera final, pero le pudo la presión.

El argentino tuvo esas tres bolas de campeonato al resto y, después, perdió la opción de cerrar con su saque ante el ídolo local. Paul, quien había perdido esta temporada la final de Delray Beach, ganó los últimos cuatro juegos para llevarse la cita texana y dar de nuevo vida a su palmarés.

Además, la estadounidense Jessica Pegula ganó su segundo título de 2026 y undécimo de su carrera, tras defender su trono en Charleston, y volvió a ser campeona en Carolina del Sur (Estados Unidos) por segunda edición seguida. La americana, que venía de cuatro duros partidos a tres sets, superó fácil (6-2, 6-2) a la ucraniana Yuliia Starodubtseva, quien jugaba su primera final.

Mientras, la checa Marie Bouzkova remontó (6-7(7), 6-2, 6-2) a la húngara Panna Udvardy para conquistar el torneo WTA 250 de Bogotá. Tras casi tres horas de final en la cita colombiana, la checa cumplió como primera cabeza de serie y alzó el tercer título de su carrera.